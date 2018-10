De nieuwste spirituele boeken

In de zoektocht naar jezelf en naar antwoorden op verschillende vragen van het leven, zijn spirituele boeken een goede aanvulling. We zetten hier de nieuwste exemplaren op een rij, die nu in de winkel liggen of binnenkort uitkomen.

Help me!

Het jaar waarin ik leefde volgens 12 zelfhulpboeken

Wat gebeurt er als je de adviezen uit de oneindige stapel zelfhulpboeken daadwerkelijk opvolgt? Dat is wat Marianne Power doet als ze genoeg heeft van de sleur. Ze is 36 en haar leven is vooral gevuld met angsten en schulden, haar vrije tijd bestaat uit katers en Netflix-marathons. Ze besluit een jaar lang elke maand te leven volgens een ander zelfhulpboek. Wat zou er gebeuren als ze de zeven eigenschappen van zeer effectieve mensen had? Als ze de kracht van het Nu echt goed zou voelen? Als The Secret al haar dromen waar zou maken? Loopt ze dan de man van haar dromen tegen het lijf?

Wat begint als een grappig experiment wordt een serieus en ontroerend avontuur in het boek Help me! waarin Marianne antwoord zoekt op de vraag: wat bedoelen we nou eigenlijk met geluk? Want zelfhulp kan je leven wel veranderen – maar niet noodzakelijkerwijs ten goede. Een waargebeurd verhaal met veel Britse humor dat inspireert en je hardop laat lachen.

Help me! – Marianne Power € 19,99

Alles kan een mens gelukkig maken

David de Kock en Arjan Vergeer, oprichters van 365 Dagen Succesvol, doen al zeven jaar onderzoek naar de mechanismen en processen die ervoor zorgen dat je jezelf gelukkig voelt, of niet. In hun derde boek ‘Alles kan een mens gelukkig maken’, ontdek je dat geluk veel simpeler is dan je denkt. Je hoeft er niks voor te kunnen. Niks voor af te leren. Niks voor te moeten. Werkelijk alles kan een mens gelukkig maken – en in dit leuke boek ontdek je hoe dan.

Zelfhulpboeken staan bol van de clichés – en vooral van héél véél verplichtingen. Want je moet de hele tijd jezelf zijn, als je gelukkig wilt worden. Je moet de hele dag ‘in het nu’ leven, je moet van alles en nog wat loslaten en je moet altijd positief denken! Maar is dat allemaal wel zo? Of kan het ook anders?

In Alles kan een mens gelukkig maken zijn de eerste 52 columns die de auteurs schreven voor het Algemeen Dagblad en de regionale kranten van De Persgroep, verzameld. Bij elke column zit een vraag of oefening waarmee David en Arjan je helpen om duidelijk te krijgen waar je nu echt gelukkig van wordt. 52 Lessen vol verrassend wetenschappelijk onderzoek, eeuwenoude filosofie, nieuwerwetse spiritualiteit en heel veel leuke oefeningen. Mét voorwoord van René Froger.

Alles kan een mens gelukkig maken

David de Kock & Arjan Vergeer

Prijs: € 14,95

Droomdagboek

Onthouden. Begrijpen. Sturen

In Dromen & nachtmerries leerde ‘dromendokter’ Bas Klinkhamer ons onze dromen onthouden, begrijpen en sturen. In het prachtig uitgevoerde Droomdagboek kunnen we nu onze dromen bijhouden. Omdat het leuk is maar ook omdat het leerzaam kan zijn. Zit er een patroon in terugkerende dromen? Welke personen en zelfgecreëerde wezens kwamen er in je droom voor? Lokken bepaalde dagen bepaalde dromen uit? Dromen zijn vaak zo interessant dat het zonde is ze te vergeten. Bas Klinkhamer geeft je kort en bondig handvatten om helder te krijgen welke lessen je uit je droom of nachtmerrie kunt halen. Inclusief tips, weetjes en duiding van de meest voorkomende dromen.

Dit Droomdagboek is waardevol en leuk persoonlijk document dat tot in de lengte van dagen leuk zal zijn om bij te houden en na te lezen.

Droomdagboek € 12,50

De kracht van kristallen

De Kracht van kristallen is een prachtige geïllustreerde en moderne kristallengids die beschrijvingen bevat van meer dan 70 stenen en kristallen. Voor de een interessant vanuit de pracht van de stenen, voor de ander vanwege de krachten die aan deze helende stenen worden toegeschreven. Met welke steen rock je op je werk en welke kristallen werken kalmerend? Verrijk je leven met een bergkristal, sier je slaapkamer met een rozenkwarts en mediteer met een amethist. De toepassingen van deze natuurlijke krachtpatsers zijn eindeloos en tijdloos, het moment om ze te laten shinen is nu.

De kracht van kristallen € 15,99

Verschijnt 17 oktober

De moderne monnik

Het lijkt ondertussen een belachelijk fenomeen. Steeds vaker horen we het om ons heen. We moeten positief in het leven staan. We moeten alles in het leven met een lach aanschouwen. En we moeten vooral niet laten merken dat het ons niet goed gaat. Annemarie Sips – spiritueel schrijver en spreker en eigenaresse va n Life and Work – heeft het helemaal gehad met de zogenaamd noodzakelijke positiviteit in ons leven. Haar conclusie: positief denken is de hype van deze tijd; maar het werkt niet. Eenvoudig leven is heerlijk staat centraal in het leven van Annemarie Sips. Als het aan haar ligt, kan het leven niet eenvoudig genoeg zijn.

Sips schreef er onlangs het boek ‘De moderne monnik’ over. In dit boek laat ze duidelijk zien wat haar standpunt is als het gaat om de eenvoud en een zinvolle invulling van het leven. De kracht van het boek zit ‘m vooral in het vrijblijvende aspect. Sips vertelt over haar ervaringen en haar visie, maar is geen enkel opzicht opdringerig en geeft de perceptie van de lezer alle ruimte. Het boek bevat vele handvatten voor degenen die op zoek zijn naar verlichting en eenvoud in het leven. “Pik eruit wat je nodig hebt,” zegt Sips.

De Moderne monnik € 27,95