De nieuwste zelfhulpboeken boeken

In de zoektocht naar jezelf en naar antwoorden op verschillende vragen van het leven, zijn zelfhulpboeken een goede aanvulling. We zetten hier de nieuwste exemplaren op een rij, die nu in de winkel liggen of binnenkort uitkomen.

Kies Positief

12 uitdagingen die je inspireren om positief in het leven te staan

Wist je dat je er zelf voor kunt kiezen positief in het leven te staan? Het is een kwestie van de juiste mindset. Isabelle Gonnissen, één van de bezielers achter de succesvolle Vlaamse campagne ’30 dagen zonder klagen’, inspireert in haar boek Kies positief iedereen, aan de hand van 12 uitdagingen, om er bewust voor te kiezen positief in het leven te staan. Durf jij de uitdagingen aan? Dit boek daagt je aan de hand van heel concrete uitdagingen en talloze tips uit om een switch te maken in je denken en voortaan voor de positieve optie te kiezen. En het leuke is: als jij de knop weet om te draaien, besmet je automatisch ook de mensen in je omgeving met het positiviteitsvirus.

Kies positief € 16,99

De Metta Cirkel

Hoe blijf je bij jezelf in een wereld die zoveel van je vraagt?

Iedere dag weer worden we geconfronteerd met tientallen grote en kleine keuzes: ga ik nu die mails beantwoorden of neem ik eerst een pauze? Ga ik op zoek naar een nieuwe woning? Ga ik door met deze relatie? Het antwoord weten we niet altijd. Want onze denkende geest is gestrest door alles wat we de hele dag moeten of willen. Met als gevolg frustratie en boosheid, vooral op onszelf. De Metta Cirkel van Wineke van Aken helpt jou om antwoorden te vinden. Dit boek is een inspirerende en praktische gids voor rust en balans in alle facetten van je leven. De vijf stappen van De Metta Cirkel bestrijken álle facetten van je leven en gaan je helpen prioriteiten te stellen, knopen door te hakken en keuzes te maken die nodig zijn voor een gezond, en tevreden leven, zonder stress. Alle informatie die je daarvoor nodig hebt zit al in je, De Metta Cirkel helpt je het eruit te halen en toe te passen in je dagelijkse leven.

De Metta Cirkel Prijs € 20,-

Made out of stars

Een prachtig geïllustreerd journal over wat jou uniek maakt

Met haar oogstrelende invulboeken zet Meera Lee Patel haar lezers aan het denken over wat nu echt belangrijk is. Vol vragen en opdrachten die je een beter inzicht geven in jezelf en je uitdagen om op een andere manier in het leven te staan. Dat Meera dit als geen ander kan, bewees ze met Start Where You Are en My Friend fear, waarin ze lezers over de hele wereld heeft aangespoord om zichzelf te leren kennen, angsten te omarmen en te durven leven.

In Made out of stars gaat ze verder. Met meer oefeningen en een flinke dosis aan self-care en self-realization is dit mooie en ultieme boek een must have voor iedereen die zichzelf wil leren begrijpen en accepteren. En simpelweg wil zijn wie je bent. Een écht doe-boek. Met weloverwogen quotes, persoonlijke reflecties, opdrachten en inspirerende illustraties.

PRIJS: € 13,99

Haal meer uit je leven

Inzicht, vrijheid, vertrouwen

Veel mensen voelen zich ontevreden, ongezond, futloos en gespannen. Het is niet moeilijk om je veel vitaler te voelen. Maar vaak zie je zelf de oplossing niet, of houd je gezond gedrag niet vol. Volgens vitaliteitscoach, vlogger en spreker Leroy Naarden draait het vooral om hoe je naar jezelf kijkt.

Met zijn boek Haal meer uit je leven helpt Leroy je om te doorzien wat het werkelijke probleem is en om in behapbare stappen te werken aan een oplossing. Leroy coachte honderden mensen – vooral vrouwen – op weg naar een leven dat de moeite van het leven waard is.

In Haal meer uit je leven vind je de moed om de juiste stappen te zetten. Meestal blijkt het verbluffend eenvoudig om je grootste frustraties aan te pakken. Leroy neemt je mee langs de vijf essentiële thema’s voor een prettiger leven: onderhoud je lichaam, creëer je ervaring, borg je vooruitgang, verhoog je effectiviteit en leef in het nu.

Haal meer uit je leven € 17,50

Zoals verwacht loopt alles anders

Omdenken betekent in essentie dat je van een probleem een mogelijkheid maakt. Je creëert iets nieuws dankzij het probleem, bijvoorbeeld als je de wind tot bondgenoot maakt bij windmee-fietstochten. Daarin verschilt het van oplossen, waarmee je het probleem slechts wegneemt, bijvoorbeeld als je een lekke band plakt. Zoals verwacht loopt alles anders is een praktisch boek waarin je leert wat je kunt doen als je met een probleem wordt geconfronteerd. Het is een handleiding waarmee je een probleem kunt laten verdwijnen of (in sommige gevallen) kunt omdenken. Stap voor stap laat het zien hoe je elk probleem op een constructieve manier kunt aanpakken.

Zoals verwacht loopt alles anders Prijs: € 20.00

50 lepeltjes energie per dag

Je praktische gids om een burn-out te voorkomen en te genezen

Wie kent in zijn onmiddellijke omgeving niet iemand die een burn-out heeft of gehad heeft? Tegenwoordig komt het steeds vaker voor. In 50 lepeltjes energie per dag vertelt Anne Everard over haar eigen ervaringen en die van vele andere burn-outslachtoffers. Met vallen en opstaan leerde ze haar energiereserves opnieuw aan te vullen door de juiste keuzes te maken. Aan de hand van herkenbare voorbeelden en praktische, concrete tips toont ze hoe je uitputtingssignalen tijdig kunt herkennen en stap voor stap aan je herstel kunt werken.

Stel: iedereen beschikt over 50 lepeltjes energie per dag. Elke taak – je aankleden, je kinderen naar school brengen, een vergadering – kost je één of meerdere lepels. Na een goede nachtrust is je voorraad weer aangevuld. Maar mensen op de rand van een burn-out staan dag na dag op met steeds minder energie in hun tank, terwijl ze even hard blijven werken. Tot het licht opeens uitgaat.

Anne Everard maakte het aan den lijve mee. Met vallen en opstaan leerde ze haar energiereserves opnieuw aan te vullen door de juiste keuzes te maken, prioriteiten te stellen én mild te zijn voor haar lichaam.

50 lepeltjes energie per dag € 19,99

Fokking Druk. Het ultieme anti-stressboek

Het aantal burn-outs is de laatste tien jaar schrikbarend gestegen. Ongeveer één op de zeven werkenden heeft ernstige stressklachten of zit door de stress thuis. Ook zonder burn-out, kan de stress zorgen voor minder plezier in je leven of werk. Hoe komt het dat we te veel en te hard werken? Waarom hebben we zoveel last van FOMO (Fear Of Missing Out) en wanneer slaat #lovemyjob om in werkverslaving? Deze vragen, maar vooral ook de oplossingen zet psycholoog Thijs Launspach uiteen in Fokking druk, het ultieme anti-stressboek. Praktische inzichten over je grenzen en alarmsignalen, adviezen om meer rust te creëren in je leven, handvatten hoe te dealen met keuzestress en… hoe mail je als een baas?

Launspach onderzocht voor dit boek ook of ritalin het antwoord is op een gebrekkige concentratie en kickte hij af van Facebook. Fokking druk is een nuchtere en praktische handleiding om stress de baas te blijven in een overvolle tijd.

Fokking Druk PRIJS: € 15,99

Licht

Het effect van licht op je gezondheid en geluk

Op 15 januari, Blue Monday, verschijnt het boek ‘Licht’ van expert Karl Ryberg waarin hij o.a. vertelt hoe we de winterblues tegen kunnen gaan. Het effect dat licht op ons leven heeft is veel groter dan we denken. In dit verhelderende boek legt psycholoog en licht-expert Karl Ryberg uit hoe je maximaal gebruik kunt maken van de positieve en herstellende effecten van licht. Ryberg combineert wetenschappelijke informatie met praktische adviezen. Hij legt uit hoe het onze gezondheid beïnvloedt, wat de beste verlichting is voor je huis en hoe je de effecten van het blauwe licht van schermen kunt minimaliseren. En wist je dat je het beste naakt kunt zonnen, in de ochtend en avond het meest productief bent en dat er zoiets bestaat als oogyoga?

In Licht lees je hoe je humeur, gezondheid en nachtrust verbeterd kunnen worden met behulp van het juiste licht.

PRIJS: € 18,99