Nile Rodgers & Chic naar Nederland voor concert

Op maandag 10 december geven Nile Rodgers & Chic een concert in de Amsterdamse concertzaal Afas Live. De kaartverkoop start aanstaande vrijdag 5 oktober om 10:00 uur via Ticketmaster. Na twee alom geprezen festivaloptredens afgelopen zomer op North Sea Jazz en Lowlands komt de legendarische disco/funkformatie Nile Rodgers & Chic deze winter opnieuw naar Nederland: op 10 december brengen zij hun gloednieuwe, dansvloervullende liveshow naar Afas Live in Amsterdam. In de show komen zowel bekende Chic-hits als andere songs uit het oeuvre van Nile Rodgers aan bod. Daarnaast brengt de band een aantal nummers van het nieuwe album It’s About Time ten gehore. Het album, dat vorige week uitkwam, is het eerste Nile Rodgers & Chic album in 25 jaar.

Nile Rodgers & Chic

10 december 2018 | AFAS Live, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: €53,76 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 5 oktober om 10:00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).