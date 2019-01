Nutella reist vijf weken lang door Nederland met de Nutella Pannenkoekentruck

Nutella gaat met een speciaal ontwikkelde Pannenkoekentruck door heel Nederland reizen. Consumenten kunnen ruim vijf weken lang in verschillende Nederlandse steden pannenkoeken proeven met een Nutella topping. De tour begint op 9 februari in Eindhoven. Daarna zal de Nutella Pannenkoekentruck naar onder andere Maastricht, Rotterdam en Leeuwarden rijden.

Nutella wordt in Nederland met name gebruikt op brood bij het ontbijt en tijdens de lunch, maar is ook erg lekker als topping voor pannenkoeken. Omdat Nederland een pannenkoekenland bij uitstek is, wil Nutella de heerlijke combinatie van pannenkoeken met Nutella onder de aandacht brengen bij Nederlanders.

Op 9 februari start de Nutella® Pannenkoekentruck in Eindhoven en zal daarna heel Nederland doorkruisen en Maastricht, Rotterdam, Almere, Amersfoort, Enschede, Leeuwarden, Arnhem en Zwolle bezoeken. De tour eindigt in Leiden op zondag 10 maart. Bekijk hier het volledige schema. Gedurende de vijf campagneweken is iedereen van harte welkom bij de Nutella Pannenkoekentruck om gratis Nutella pannenkoeken te komen proeven.