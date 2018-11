Onderbrekingen na het werk: waarom telefoontjes en tekstberichten erger zijn dan e-mails

Communicatie na het werk kan leiden tot burn-out en stress, vooral als het afkomstig is van een telefoontje, volgens nieuw onderzoek. De onderzoekers ontdekten dat e-mails, telefoontjes en sms-berichten verschillende gevolgen hebben voor werknemers.

“De technologie die je gebruikt, is belangrijk”, zegt de co-auteur van de studie. “We ontdekten dat e-mailonderbrekingen werknemers in staat stellen om de baas te zijn over wanneer ze kunnen reageren. Ze kunnen een kans vinden wanneer het hun privéleven het minst verstoort. Dat soort onderbreking heeft bijna geen negatieve effecten.” Maar wanneer werknemers het gevoel hebben dat ze geen controle hebben over de timing van de onderbreking, zoals bij een telefoongesprek, zijn de psychologische overgang en de versnippering van het privéleven acuter.

De onderzoekers ontdekten dat werkgerelateerde onderbrekingen na werktijd werknemers via drie mechanismen beïnvloeden: onderbreking van de belasting, psychologische overgang en taakafsluiting.

Aanvankelijk zijn werkgerelateerde onderbrekingen geen probleem. Maar naarmate deze onderbrekingen zich opstapelen, beginnen zich negatieve resultaten te manifesteren. Stress bouwt op. Goede wil en vrolijke stemmingen vervagen. Burnout volgt. De balans tussen werk en privé wordt vaag.

“Het probleem ontstaat wanneer het aantal onderbrekingen zo groot wordt dat het onze vrije tijd en energie uitput,” zei de onderzoeker. “Wanneer dit gebeurt, benut je kritische reserves die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren en om de verantwoordelijkheden van je persoonlijke leven te vervullen.” Voor een deel is dat omdat de psychologische overgang die werknemers moeten uitvoeren om in en uit de “werkmodus” te schakelen, mentaal leegloopt.

“Wanneer je aan het eten bent of met je kind aan het spelen en je krijgt een telefoontje van je werk, moet je naar de werkmodus gaan.” “Zodra de onderbreking eindigt, moet je teruggaan naar je persoonlijke leven. Deze overgangen kunnen ertoe leiden dat ruminatieve gedachten over werk blijven hangen. Wanneer je bezig bent met je werk, voelt je persoonlijke tijd meer gefragmenteerd en binnengevallen. Je voelt je alsof je altijd aan bent, en dat leidt tot uitputting.”

Niet alle onderbrekingen zijn echter slecht. Sommigen kunnen een hoofdbezigheid tot rust brengen – een concept dat de onderzoekers taakafsluiting noemden.

“Wanneer onderbrekingen die afsluiting brengen plaatsvinden buiten de werkuren, zoals het krijgen van een telefoontje dat het laatste ding dat nodig was om een groot project te voltooien gedaan is, is dat een goede zaak. Dan kun je je hoofdbezigheid beëindigen en je op je persoonlijke leven concentreren,” zei de onderzoeker.