Onderzoek wijst uit dat mensen gemiddeld 5000 gezichten kennen

Voor het eerst hebben wetenschappers een cijfer kunnen geven over het aantal gezichten dat mensen daadwerkelijk kennen, gemiddeld meer dan 5.000. Het onderzoeksteam testte studiedeelnemers op hoeveel gezichten ze zich konden herinneren uit hun persoonlijke leven en de media, evenals het aantal beroemde gezichten dat ze herkenden. Mensen hebben typisch in kleine groepen van ongeveer honderd mensen gewoond, maar de studie suggereert dat onze gezichtsherkenningsmogelijkheden ons in staat stellen om te gaan met de duizenden gezichten die we in de moderne wereld tegenkomen – zowel op onze schermen als in sociale interacties.

Voor de studie besteedden de deelnemers een uur om zoveel mogelijk gezichten uit hun persoonlijke leven op te schrijven – inclusief mensen met wie ze naar school gingen, collega’s en familie. Ze deden toen hetzelfde voor bekende gezichten, zoals acteurs, politici en andere publieke figuren.

De deelnemers vonden het in het begin gemakkelijk om met veel gezichten te komen, maar aan het einde van het uur was het moeilijker om nieuwe te bedenken. Die verandering van tempo liet de onderzoekers in te schatten wanneer ze volledig zonder gezichten zouden zijn.

De deelnemers kregen ook duizenden foto’s van beroemde mensen te zien en vroegen welke zij herkenden. De onderzoekers verplichtten de deelnemers om twee verschillende foto’s van elke persoon te herkennen om consistentie te garanderen. De resultaten toonden aan dat de deelnemers tussen de 1.000 en 10.000 gezichten kenden.