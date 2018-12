Onderzoekers ontdekken waarom sommige delen van het lichaam haar hebben en anderen niet

Waarom hebben mensen haar op hun armen en benen, maar niet op de handpalmen en de zolen van de

voeten? Het is een fundamentele vraag in de menselijke evolutie waarvan onderzoekers zeggen dat ze aanwijzingen hebben gevonden in een nieuwe studie. Hun bevindingen onthullen het bestaan ​​van een natuurlijk voorkomende remmer die wordt uitgescheiden in de ontwikkeling van haarloze huid die een signaalroute blokkeert, bekend als de WNT-route, die de haargroei regelt.

“We weten dat WNT-signalering van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van haarzakjes; het blokkeren veroorzaakt een haarloze huid en het inschakelen van de huid veroorzaakt de vorming van meer haar”, zegt de co-senior auteur van de studie. “In deze studie hebben we aangetoond dat de huid in haarloze gebieden van nature een remmer vormt die WNT ervan weerhoudt haar werk te doen.”

Die natuurlijke remmer is Dickkopf 2 (DKK2) – een eiwit dat voorkomt in specifieke embryonale en volwassen weefsels waar het verschillende rollen speelt. Onderzoekers testten plantaire huid van muizen – ongeveer het equivalent van de onderkant van de menselijke pols – en ontdekten dat DKK2 sterk tot expressie was gebracht. Bovendien, toen ze DKK2 genetisch verwijderden, begon het haar te groeien in dit normaal haarloze huidgebied.

“Dit is belangrijk omdat het ons vertelt dat WNT nog steeds aanwezig is in haarloze gebieden, het wordt gewoon geblokkeerd,” zei de onderzoeker.

Sommige zoogdieren, zoals konijnen en ijsberen, ontwikkelen van nature haar in hun plantaire huid. Deze onderzoeksgroep ontdekte dat DKK2, in tegenstelling tot muizen, niet op hoge niveaus tot expressie komt in de plantaire huid van konijnen, en uitlegt waarom haar zich daar kan ontwikkelen. Deze bevindingen suggereren dat de productie van DKK2 in specifieke huidregio’s tijdens de evolutie is gewijzigd om verschillende patronen van haarloze of harige huid te vormen volgens de behoeften van het dier.

Haarfollikels ontwikkelen zich tijdens het foetale leven, maar hun productie stopt na de geboorte. Als gevolg hiervan falen haarfollikels opnieuw te groeien na ernstige brandwonden of uitgebreide, diepe wonden in de huid.