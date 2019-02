Het ontbijt is niet de belangrijkste maaltijd van de dag

Je hebt het waarschijnlijk je hele leven lang gehoord: “Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag”. Het is logisch, toch? Als we energie willen voor alles wat we op een dag doen, moeten we ons ​​lichaam van brandstof voorzien. Als het je doel is om wat extra kilo’s kwijt te raken, moeten we volgens nieuw onderzoek het ontbijt overslaan. Eerdere studies hebben gesuggereerd dat het eten van een grote maaltijd in de ochtend onze eetlust gedurende de dag afremt, waardoor we afvallen.

Maar een nieuwe studie suggereert dat “de belangrijkste maaltijd van de dag” mensen misschien niet kan helpen om hun gewicht onder controle te houden. Onderzoekers hebben vastgesteld dat er geen goed bewijs is om het idee te ondersteunen dat het eten van ontbijt gewichtsverlies bevordert – of dat overslaan van het ontbijt leidt tot gewichtstoename. De bevindingen laten zien dat de dagelijkse calorie-inname hoger was bij mensen die ontbijt aten en dat het overslaan van het ontbijt later op de dag geen grotere eetlust veroorzaakt, zelfs wanneer ze dezelfde hoeveelheid energie gebruikten als mensen die een ochtendmaaltijd aten.