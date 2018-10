Niet te ontkennen tekens dat je gewoon een vriend voor hem bent

Heb je je ooit afgevraagd of je vriend je als een vriend beschouwt of iets meer dan dat? We zijn er van overtuigd dat dit zeker bij iedereen eens voorkomt. Misschien heb je je afgevraagd of die aanrakingen alleen maar vriendschappelijk waren of dat hij je aanwijzingen geeft over hoe hij zich voelt. Het kan frustrerend zijn omdat we niet kunnen weten wat hij probeert te zeggen of te laten zien, maar er zijn enkele veel voorkomende signalen die alle mannen gebruiken als ze gewoon je vriend willen zijn.



Hij heeft het over een vrouw die hij leuk vindt

Als hij je als iemand beschouwt die hem liefdesadvies geeft, kun je ervan overtuigd zijn dat je gewoon een vriend voor hem bent. Geen man zou met je praten over liefdes dingen als hij je leuk vindt. Hij denkt gewoon dat je hem wel​​ advies kunt geven over liefde en daten. Als je een echte vriend bent, zal je hem eerlijk vertellen wat je van zijn potentiële partner vindt. Zelfs als je hem leuk vindt, want het is duidelijk dat hij jou niet ziet als vriendin-materiaal.

Hij probeert je te koppelen

Hij vindt je leuk maar hij vindt het vervelend voor jou dat je niet een speciaal iemand in je leven hebt. Daarom probeert hij je de hele tijd aan iemand te koppelen. Hij gedraagt ​​zich als je oudere broer die voor je probeert te zorgen. Hij denkt dat het beter is als hij iemand voor je vindt omdat hij het beste van het beste zal kiezen. Hij wil dat je gelukkig bent. Je bent onvervangbaar voor hem, maar gewoon als een vriend.

Hij boert voor je

Alleen een man die jou als een vriend beschouwt, zal dit voor je doen. De kans is dat hij zich ontspannen voelt als hij bij je is. We voelen ons allemaal een beetje nerveus wanneer we in een gezelschap van een nieuwe persoon in ons leven zijn. Naarmate de tijd verstrijkt, hebben we de neiging om meer te ontspannen. Daarom is hij zo relaxed bij jou. Hij kent je waarschijnlijk al langere tijd en ziet jou als een vriend.

Jullie twee gaan nooit echt alleen uit

Als je een leuke avond wilt plannen, zal hij waarschijnlijk de rest van jullie vrienden vragen mee te gaan. Dit is een van de meest voor de hand liggende tekenen dat hij niet meer in je ziet. Hij heeft ideeën in zijn hoofd over plezier maken, drinken en dansen. Als hij je leuk vondt, zou hij je waarschijnlijk vragen om alleen uit te gaan, en dan naar een chique restaurant. Hoe dan ook, je zult aan zijn lichaamstaal zien wat hij van plan is, omdat woorden soms niet genoeg zijn.

Hij is regelmatig te laat

Als jullie twee afspreken, of het nou alleen is of met vrienden, komt hij regelmatig te laat. Als hij genoeg om je geeft, zal hij op tijd komen, maar omdat jij zijn maat bent, denkt hij dat het oké is om te laat te zijn. Hij denkt dat je er niet boos om zult zijn. Als hij je als een vriendin leuk vindt, zou hij zo nerveus worden om te laat te komen. In dit geval vindt hij het normaal om te laat te komen, want hey, vrienden zullen altijd maatjes blijven!

Hij roddelt met je

Ongeacht of hij over andere vrouwen vertelt of over iets interessants praat dat hem is overkomen, hij zal jou altijd kiezen om zijn verhaal mee te delen. Hij denkt dat hij zo open kan zijn over alle onderwerpen, zelfs die seksuele onderwerpen. Hij denkt dat je zijn beste vriend bent, en dat je een vrouw bent is een plus, want vrouwen kunnen nu eenmaal goed advies geven.

Hij zegt nooit dat mooi je bent of er mooi uitziet

Zelfs als je een super sexy jurk draagt met hoge hakken, complimenteert hij je niet. Dit gebeurt omdat hij je gewoon als een vriend ziet. Hij denkt dat die manier van denken verkeerd is, dus hij zal daar niets over zeggen.

Hij noemt je zijn maatje

Als hij regelmatig zegt dat je zijn maatje bent, dan bedoeld hij dat er ook letterlijk mee.