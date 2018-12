Ontmoet Vermeer: Een virtuele galerie die alle kunstwerken van Vermeer bij elkaar brengt

Google heeft in samenwerking met het Mauritshuis en 17 internationale partners ‘Ontmoet Vermeer’ gelanceerd. Het bijzondere project maakt het dankzij moderne technologieën zoals AR en Art Camera voor mensen over de hele wereld mogelijk om online van het gehele oeuvre van de schilder Johannes Vermeer te genieten en een tentoonstelling te bezoeken die in het echte leven nooit zou kunnen plaatsvinden. Ook kunnen bezoekers meer leren over het werk, het leven en de erfenis van de Nederlandse meester dankzij vakkundig samengestelde verhalen.

Elk bekend werk van Vermeer is voor het eerst in één virtuele ruimte onder gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van Pocket Gallery, een kersverse augmented reality-functie van de Google Arts & Culture-app die je smartphone omtovert tot een portaal naar een virtuele tentoonstelling. Zo kun je met je smartphone in de hand door een expositie van het complete oeuvre van Vermeer wandelen. Deze tentoonstelling is samengesteld door experts van het Mauritshuis. Alle 36 schilderijen van Vermeer, met inbegrip van het gestolen meesterwerk ‘Het concert’ (wat nog altijd zoek is) en het klapstuk ‘Meisje met de parel’, hangen levensgroot en perfect belicht in de virtuele ruimte. En als je een stap dichterbij zet, krijg je elk kunstwerk in verbluffend detail te zien en kun je er meer over te weten komen.

Je kunt zelfs een ‘rondleiding binnen een schilderij’. Op deze manier kun je de kleinste details bewonderen, zelfs van zijn kleinste schilderijen, zoals Meisje met de fluit (20 cm x 17,8 cm). En ondertussen geven de experts van het Mauritshuis je tekst en uitleg. Naast de schilderijen van Vermeer zijn er objecten te zien die licht werpen op het leven van Vermeer, waarvan weinig bekend is. Het project omvat ook verhalen die inzicht bieden in de nalatenschap van de Hollandse meester, zoals content van Tracy Chevalier, de schrijfster van de bestseller Girl with a Pearl Earring. En ten slotte kun je diverse video’s bewonderen van YouTubers zoals Today I Found Out, die de Nederlandse molen bezoekt die bijna 400 jaar geleden verf voor Vermeer produceerde.

Google Arts & Culture heeft ook Street View-fotografie in galerijen wereldwijd verzameld om de virtuele Pocket Gallery-ervaring te complimenteren. Nu kunnen mensen door de gangen van de Frick-collectie (New York), het Rijksmuseum (Amsterdam) en verschillende andere musea navigeren om de schilderijen van Vermeer ter plekke te zien hangen.

Google Arts & Culture is voor iedereen gratis toegankelijk. Ga naar g.co/meetvermeer of download de app voor iOS of Android om meer te weten te komen.