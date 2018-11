Onwetendheid over morning-afterpil drempel voor gebruik

Het overkomt bijna iedere vrouw wel een keer. De morning after. De ochtend na die nacht zonder nadenken, na die keer dat het condoom scheurde, in die week dat je de pil vergat. Neem je het risico of kom je in actie om een mogelijke zwangerschap voorkomen? De keuze is aan jou. Met de morning-afterpil stel je de ovulatie uit, zodat je niet zwanger wordt. Je vindt ‘m gewoon in het schap bij de drogist. Wel zo prettig, want uit onderzoek van ellaOne blijkt dat 77% van de vrouwen het kopen van een morning-afterpil gênant vindt. Dusdanig zelfs dat 90% de pil het liefst zelf pakt. Toch weet slechts 40% van de vrouwen dat de morning-afterpil bij de drogist verkrijgbaar is. Ook opvallend: niet meer dan 10% weet hoe de morning-afterpil werkt.

Met 54% heeft meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen wel eens onveilige seks, terwijl ze niet zwanger wil worden. Een derde (34%) geeft aan een morning-afterpil te hebben gebruikt om een ongewenste zwangerschap te voorkomen. Bijna 40% weet niet dat je ‘m gewoon bij de drogist kunt krijgen en dat terwijl het kopen van de morning-afterpil bij voorkeur zo onopvallend mogelijk gebeurt. 77% van de ondervraagden vindt het gênant en 78% vindt het ongemakkelijk om ‘m af te rekenen. Hoe anoniemer hoe beter: 79% wil er liever niet om vragen, 90% pakt de pil het liefst zelf uit het schap. Online bestellen en dezelfde dag ontvangen vindt 82% een uitkomst.

Er is nog een drempel om de morning-afterpil te gebruiken: veel vrouwen blijken niet op de hoogte van de werking. Zo denkt 65% dat de morning-afterpil de innesteling van een bevruchte eicel tegengaat en 17% dat het een zwangerschap afbreekt. Wat de pil werkelijk doet – zo weet 10% – is het uitstellen van de ovulatie. Doordat er geen eicel vrijkomt, kan deze niet bevrucht worden en wordt een zwangerschap voorkomen. Andere misverstanden over de morning-afterpil en barrières voor gebruik zijn dat je er altijd ziek van wordt (14%), dat het de vruchtbaarheid beïnvloedt (21%) en dat je er bij regelmatig gebruik onvruchtbaar van kan worden (19%). Slechts 26% weet dat de pil geen blijvende gevolgen heeft voor de vruchtbaarheid. Met 86% weet de meerderheid wel dat snel slikken belangrijk is, want hoe sneller de morning-afterpil wordt ingenomen, hoe groter de kans om een ongewenste zwangerschap te voorkomen.