Oogcontact vermindert liegen

In het dagelijks leven bevinden we ons vaak in situaties waarin we vermoeden dat iemand leugenachtig is, of het nu een kind is dat beweert niets te weten over een vermist koekje of een collega die laat aankomt en het verkeer de schuld geeft. Bij het vragen van de andere persoon, is het een algemene intuïtie om ze in de ogen te kijken. Een recente studie suggereert nu dat, in situaties als deze, het gebruik van oogcontact inderdaad nuttig kan zijn.

Psychologen onderzochten het effect van andermans directe blik op het liegen in een interactief experiment. In het experiment speelden deelnemers een leugenspel op een computer tegen een andere persoon. Bij elke game-proef kregen deelnemers eerst een kort overzicht van de tegenstander via een slim glazen venster, waarna ze een zet in het spel maakten. Afhankelijk van de proef, keek de tegenstander de deelnemer in de ogen aan of omlaag naar zijn computerscherm. De directe blik van de tegenstander bleek de daaropvolgende leugens in het spel te verminderen.

Het effect van het kijken naar oneerlijkheid is ook eerder onderzocht, maar alleen met het gebruik van oogafbeeldingen. In eerdere studies is aangetoond dat deze afbeeldingen bijvoorbeeld het nemen van dranken zonder te betalen verminderen of het stelen van fietsen.

“Dit was de eerste studie om het effect te demonstreren door daadwerkelijk oogcontact te maken met een andere persoon en door niet alleen elke vorm van oneerlijkheid te meten, maar ook liegen,” zegt de eerste auteur van het onderzoek.

