Ben je ook fiscaal partner als je gaat samenwonen?

Veel mensen wonen tegenwoordig samen. Of het nou met vrienden, ouders, kinderen of met je partner is, samenwonen kan effect hebben op wat je aan belasting moet betalen. In sommige gevallen ben je namelijk wanneer je gaat samenwonen ook ineens fiscaal partner van elkaar en kan het zijn dat je honderden tot duizenden euro’s minder hoeft te betalen of zelfs terugkrijgt. Maar wat is fiscaal partnerschap precies en wat zijn de voor- en nadelen? Daar vertellen we je hier meer over!

Fiscaal partner, wat betekent dat?

Fiscaal partnerschap betekent dat je belastingtechnisch als partners wordt gezien en samen belastingaangifte doet. De reden hiervoor is omdat het in een relatie niet altijd duidelijk is wie wat precies verdient en uitgeeft. De belastingdienst geeft je daarom de mogelijkheid om dit zelf aan te geven en met inkomsten en aftrekposten te schuiven. Dit kan voordelig zijn, maar ook geld kosten. Vandaar dat het belangrijk is dat je zeker weet of jij wel of niet fiscaal partner van elkaar bent.

Wanneer is er sprake van fiscaal partnerschap?

Als je getrouwd of geregistreerd partner bent, is het niet zo moeilijk. Net als met een samenlevingscontract ben je dan fiscaal partner van elkaar. Ook als je niet op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Maar wat als je niet getrouwd bent, geen samenlevingscontract hebt en niet als partners geregistreerd staat? Dan kan het ook zijn dat je fiscale partners bent. Bijvoorbeeld wanneer je:

– Op hetzelfde adres staat ingeschreven en samen een kind hebt of het kind is door de andere partner erkend.

– Op hetzelfde adres staat ingeschreven en er een minderjarig kind van een van jullie op hetzelfde adres is ingeschreven.

– Op hetzelfde adres staat ingeschreven en in elkaars pensioensregeling bent opgenomen.

– Op hetzelfde adres staat ingeschreven en samen eigenaar van een woning bent.

– Op hetzelfde adres staat ingeschreven en het jaar ervoor fiscale partners bent geweest.

Alleen een gezamenlijke rekening betekent dus niet meteen dat je ook fiscaal partner van elkaar bent. Ook als je met huisgenoten staat ingeschreven op hetzelfde adres en op geen enkele andere manier aan hen verbonden bent, ben je vrijwel zeker geen fiscale partners van elkaar. Wanneer je toch niet zeker bent kan je via de consumentenbond een korte test doen.

Hoe word ik fiscaal partner?

Fiscaal partner van elkaar worden kan op verschillende manieren, maar is bedoeld voor partners waarbij inkomens en uitgaven veelal gezamenlijk zijn. Het kan dus zijn dat het in jouw situatie niet van belang is of toepasbaar is. Je wordt fiscaal partner wanneer:

– Je gaat trouwen.

– Je een geregistreerd partnerschap gaat afsluiten.

– Je op hetzelfde adres woont (of gaat wonen) en een notarieel samenlevingscontract gaat afsluiten.

– Je op hetzelfde adres woont (of gaat wonen) en samen een huis koopt.

– Je op hetzelfde adres woont (of gaat wonen) en samen een kind krijgt.

– Je op hetzelfde adres woont (of gaat wonen) en het kind van je partner gaat erkennen.

– Je gaat inwonen bij je partner die een minderjarig kind heeft of je partner bij jou intrekt met een minderjarig kind.

De voordelen van fiscaal partnerschap?

Als fiscaal partner doe je samen je belastingaangifte. Daardoor kan je aftrekposten, inkomsten en vermogen onderling verdelen. Kortom de aangifte zo indelen dat het voor jullie een belastingvoordeel oplevert! Wanneer de partner met het hoogste inkomen de aftrekposten opgeeft, is dit gelijk tegen het hoogste tarief. Dan krijg je dus meer geld terug dan wanneer je de aftrekposten bij de partner met het laagste inkomen opgeeft.

Wat zijn de nadelen van fiscaal partnerschap?

In sommige gevallen kan fiscaal partnerschap minder voordeliger zijn. Bijvoorbeeld wanneer toeslagen uitgekeerd worden tot een maximaal inkomen. Hoe weet je nu wat voor jou het voordeligst is? Je kan gebruik maken van een adviseur maar ook de aangifte zelf op verschillende manieren invullen. De meest voordelige stuur je vervolgens op naar de belastingdienst.

Wanneer je gaat samenwonen is ben je dus niet gelijk fiscaal partner, maar soms wel. Het is daarom belangrijk dat je je eigen situatie goed bekijkt. Weten waar je nog meer aan moet denken wanneer je gaat samenwonen? Bekijk dan de volledige checklist van samenwonen.