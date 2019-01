Op Facebook en Twitter loopt je privacy gevaar – zelfs als je geen account hebt

Een nieuwe studie toont aan dat privacy op sociale media vergelijkbaar is met passief roken. Het wordt gecontroleerd door de mensen om je heen. Individuele keuzes worden al lang beschouwd als een basisprincipe van online privacy. Als je niet op Facebook wilt zijn, kun je het in de eerste plaats verlaten of je niet aanmelden. Dan zal je gedrag je eigen privé zijn, toch? De nieuwe studie presenteert krachtig bewijs dat het antwoord op die vraag nee is.

Het team van wetenschappers verzamelde meer dan dertig miljoen openbare berichten op Twitter van 13.905 gebruikers. Met deze gegevens toonden ze aan dat informatie in de Twitter-berichten van 8 of 9 contactpersonen van een persoon het mogelijk maakt om de latere tweets van die persoon zo nauwkeurig te voorspellen alsof ze rechtstreeks naar de eigen Twitter-feed van die persoon kijken.

De nieuwe studie toont ook aan dat als een persoon een platform voor sociale media verlaat – of nooit is toegetreden – de online berichten en woorden van hun vrienden nog steeds ongeveer 95% van de ‘potentiële voorspellende nauwkeurigheid’ bieden, schrijven de wetenschappers, over de toekomst van een persoons activiteiten – zelfs zonder de gegevens van die persoon.

Vanuit de andere kant bekeken, wanneer je je aanmeldt voor Facebook of een ander sociale mediaplatform, “denk je dat je je informatie opgeeft, maar je geeft ook de informatie van je vrienden op!” zegt de wiskundige die het nieuwe onderzoek leidde.

Het onderzoek roept diepzinnige vragen op over de fundamentele aard van privacy – en hoe, in een sterk genetwerkte samenleving, iemands keuzes en identiteit zijn ingebed in dat netwerk. De nieuwe studie toont aan dat, tenminste in theorie, een bedrijf, overheid of andere actor een persoon – denk politieke partij, favoriete producten, religieuze verplichtingen – nauwkeurig kan profileren van hun vrienden, zelfs als ze nog nooit op sociale media zijn geweest of verwijder hun account.

In de nieuwe studie gebruikten de wetenschappers hun analyse van Twitter-geschriften om aan te tonen dat er een wiskundige bovengrens bestaat voor hoeveel voorspellende informatie een sociaal netwerk kan bevatten – maar dat het weinig uitmaakt of de persoon is geprofileerd, of wiens gedrag is voorspeld, is aan of uit dat netwerk wanneer hun vrienden op het netwerk zijn.

“Je hebt alleen geen controle over je privacy op sociale mediaplatforms”, zegt de onderzoeker, “Je vrienden hebben ook een stem.”