Op vakantie: de luchthaven survival gids

Niemand vindt het echt leuk om tijd door te brengen op een luchthaven. Het zijn drukke, stressvolle, lawaaierige en dure plaatsen die we alleen bezoeken omdat we zin hebben in vakantie. Hier enkele manieren om je tijd op de luchthaven makkelijk door te komen.

Wees een vroege vogel

Luchthavens zijn zelfs minder aangenaam dan normaal als je achterin de beveiligingsrij staat, je nog belastingvrij wilt shoppen en vervolgens je naam hoort als onderdeel van de ‘laatste oproep’. Ga er vroeg heen.

Check vroeg of thuis in

Sla de stress-veroorzakende mega-wachtrijen over en ga voor de stoel van je keuze door vroeg in te checken. Je wilt misschien voorkomen dat je moet zoeken naar de instapkaart door die op je telefoon te plaatsen en simpelweg je telefoon te scannen – maar je moet altijd een afgedrukte back-up bij je hebben. Je telefoon is misschien slim, maar de batterijen kunnen misschien opraken. Bovendien zijn niet alle luchthavens zo “slim”!

Neem wat ademruimte

Als je met de auto gaat en van tevoren je parkeerplaats boekt, bespaar je meestal geld. Maar het is ook van cruciaal belang voor je gemoedsrust. Rijden in cirkels in een wanhopige zoektocht naar een parkeerplaats is normaal niet leuk, en absoluut niet als je ziet hoe het vliegtuig opstijgt zonder jou.

Boek een hotel

Als je vlucht ’s morgens op een ellendig uur vertrekt, kun je overwegen om te investeren in een kamer in een luchthavenhotel. Je kunt langer in bed blijven liggen, en als een gebrek aan openbaar vervoer in de vroege ochtend dure taxi’s betekent, kun je geld besparen.

Wees voorbereid op de security

Beveiliging van de luchthaven kan stressvol zijn, vooral als de wachtrijen lang zijn en je weinig tijd hebt. Ga snel door de beveiliging door de regels te kennen en voorbereid te zijn. Je kent de essentie: draag geen scherpe of brandbare items, stop vloeistoffen in 100 ml flessen in een doorzichtige plastic zak, plaats je laptops en tablets apart in een bak.

Neem een overlevingspakket mee

Velen van ons hebben dat vreselijke moment meegemaakt wanneer het informatiescherm plotseling laat zien dat je vlucht enkele uren vertraging heeft opgelopen. Toegegeven, het is niet zo erg als het gevreesde woord ‘geannuleerd’ knippert, maar het is nog steeds een spelbreker. Uren om te doden op een saai vliegveld zorgen voor stress, dus neem een lichtgewicht overlevingspakket mee. Pak een telefoonlader, een slaapmasker, een stapel boeken, ondergoed en wat snacks in je handbagage.