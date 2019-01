Op vakantie naar La Palma: 5 bezienswaardigheden

De vakantieperiode is afgesloten, de kerstboom heeft de woning verlaten en de koude temperaturen beginnen nu wel wat vervelend te worden. Tijd dus om uit te kijken naar iets leuks! Boek je vakantie naar La Palma vast, om de komende periode wat minder zwaar te maken: er staat je namelijk allerlei moois te wachten tijdens deze trip naar de Spaanse zon. Wat dat dan wel precies mag zijn, vertellen we je graag.

1. La Zarza

Zin in een sprookjesachtige wandeling? Dan bezoek je de laurierbossen van La Zarza. Je vindt ze in het noordoosten van het eiland, en kan er verschillende wandelroutes volgen. De bossen liggen op wel 600 tot 1200 meter hoogte, en geven je zelfs de mogelijkheid om langs de bekende Nogales kloof te wandelen. Of wat dacht je van een bezoekje aan de warmwaterbronnen Marcos en Cordero, of de rotstekeningen in het culturele park? Een indrukwekkend dagje uit: avontuurlijk en actief!

2. Los Llanos de Aridane

En na zo’n flinke wandeling wil je natuurlijk ook even kunnen genieten van een natje en een droogje. De stad Los Llanos de Aridane heeft ontzettend veel sfeervolle terrasjes, en zit bomvol historie. Je kunt rondom de stad zelfs nog veel bananenplantages vinden. Daarnaast liggen er op een kwartiertje afstand allerlei mooie stranden en is er genoeg mogelijkheid om nog wat verder te wandelen.

3. Parque Nacional de la Caldera de Taburiente

Nog meer wandelen? Dan bezoek je het nationale park la Caldera de Taburiente. Je vindt dit park aan de noordzijde van het eiland, en het biedt je allerlei verschillende soorten landschap tijdens je wandeling. Bezoek een erosiekrater of de internationale sterrenwacht. Vanuit dit park ben je zo in Los Llanos de Aridane gewandeld, waar je (weer) kunt genieten van wat sfeer, en je natje en droogje!

4. Mirador del Time

Je vindt een geweldig mooi uitzicht op La Palma vanaf het uitkijkpunt Mirador del Time. Vooral in het donker maakt dit voor een adembenemend mooi panorama van Los Llanos, El Paso, de vallei van Aridane, Pico Bejenado en de Cumbres.

5. Los Cancajos

Los Cancajos is een gezellige badplaats aan een vulkanisch strand. Prachtig mooie rotspartijen, een gezellige promenade én weinig toeristen maken dit een heerlijke plaats om even tot rust te komen. Het dorp is vrij nieuw, en er is hierdoor nog weinig cultuur of toerisme te vinden. Geweldig fijn om even te genieten van het mooie Spaanse strand, en even een momentje voor jezelf te pakken.