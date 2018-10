Opi Disney’s The Nutcracker and The Four Realms collection

Opi lanceert Disney’s The Nutcracker and The Four Realms Collection voor Kerst 2018. Geïnspireerd door Disney’s verfilming van het klassieke verhaal en meeslepende avontuur The Nutcracker and The Four Realms, zijn er kleuren die verwijzen naar suikerzoete lekkernijen, delicate bloementinten, levendige kleuren die passen bij de vintage speelgoedsoldatenkostuums uit de film, maar ook koele ijs- en blauwtinten die hinten naar een sprookjesachtig winterwonderland.

De collectie heeft 12 beperkt verkrijgbare kleuren, plus 3 perfect matchende glitters creëer je de allermooiste feestlooks!

Verkrijgbaar vanaf 1 november via o.a. Douglas.nl