Opmerkingen van fitnessinstructeurs vormen lichaamstevredenheid van vrouwen

Trainen wordt een tweesnijdend zwaard voor vrouwen genoemd als het gaat om het lichaamsbeeld, aangezien sommige soorten oefeningen de lichaamswaardering lijken te verbeteren, terwijl anderen het potentieel hebben om het te verlagen. Met andere woorden, vanuit een psychologisch perspectief zijn niet alle fitnessbenaderingen hetzelfde.

Een nieuw onderzoek wees uit dat tijdens training, in dit geval een les van 16 minuten, over het algemeen de stemming en tevredenheid van het lichaam verbeterde, vrouwen zich nog beter voelden als motiverende opmerkingen over kracht en gezondheid werden gemaakt in plaats van gewicht te verliezen of het uiterlijk van iemands lichaam veranderen.

Na het volgen van de les rapporteerden vrouwen meer positieve emoties en voelden ze zich meer tevreden over de vorm van hun lichaam als de instructeur dingen zei als: “Deze oefening is cruciaal voor het ontwikkelen van kracht in de benen, dit zijn de spieren die je echt helpen rennen, spring, sprint als een superheld!” Degenen die willekeurig werden toegewezen aan de klas waarin de instructeur op het uiterlijk gerichte opmerkingen maakte, zoals: “Deze oefening laat vet in de benen smelten, geen dikke dijen meer voor ons! Weg met die cellulitis!” hebben niet dezelfde verbeteringen getoond.

“We hebben de vrouwen ook gevraagd een lijst op te stellen van drie woorden die beschrijven hoe ze zich aan het einde van de les voelden”, zei de auteur. “Degenen die op uiterlijk georiënteerde reacties hadden gehoord, waren veel eerder geneigd dingen te schrijven als ‘schamen’ en ‘walgen van mezelf’. Degenen in de gezondheidsgerichte klassen hadden meer kans om dingen te schrijven als ‘volbracht’ en ‘sterk’. ”

“De vrouwen in deze studie deden allemaal dezelfde oefeningen, in dezelfde kamer, met dezelfde muziek,” voegde de onderzoeker eraan toe. “Maar het aanpassen van het script dat de fitnessinstructeur gebruikte, had een betekenisvolle invloed op de manier waarop ze nadien over zichzelf voelden.