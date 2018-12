Ouders, kinderen besteden meer tijd aan het bespreken van het gebruik van mobiele technologie

De meeste ouders zijn het erover eens dat een van de grootste moderne opvoedingsuitdagingen het bewaken van de online activiteit van een kind is. Uit een nieuw onderzoek is gebleken dat ouders meer tijd besteden aan het praten met kinderen over de mechanica van het gebruik van hun mobiele apparaten dan aan wat hun kinderen bekijken en downloaden op die apparaten.

De bevindingen kwamen uit een kleine, recente studie van 75 kinderen en hun families. De kinderen droegen thuis opnameapparaten die praten, gesprekken of andere geluiden in de buurt opnamen, evenals gebruik van hoorbare schermmedia. De bevindingen onthulden een aantal trends in hoe gezinnen en kinderen vandaag over media communiceren. Concreet observeerden de onderzoekers een minimaal gesprek over de inhoud van de programmering die kinderen aan het bekijken waren.

Lees ook: 5 tips om verslaving aan sociale media bij kinderen te voorkomen

Bovendien hebben ze geleerd dat andere familieleden een belangrijke rol lijken te spelen wanneer inhoud wordt besproken. Kinderen – niet de ouders – startten de meeste gesprekken over inhoud en oudere broers en zussen speelden een veel grotere rol dan ouders bij inhoudsbemiddeling voor jongere broers en zussen. De studie toonde ook aan dat kinderen zo jong als peuters in één keer werden blootgesteld aan meerdere mediabronnen of media-multitasking.

Andere bevindingen zijn onder meer:

* Onderhandelingen en conflicten komen vaak voor bij ouders en kinderen.

* Parallel gebruik van gezinsmedia is gebruikelijk, wat betekent dat verschillende familieleden hun eigen apparaten tegelijkertijd gebruiken.

“Een van de meest uitdagende aspecten van het ouderschap van vandaag is bewust zijn van wat kinderen online worden blootgesteld, met name inhoud die wordt afgeleverd via mobiele apparaten,” zei de onderzoeker. “Het is dus van cruciaal belang dat ouders privacyinstellingen en -beperkingen gebruiken om kinderen tegen bepaalde inhoud te beschermen, in het ideale geval voordat het kind een eigen mobiel apparaat krijgt.”

Lees ook: Kinderen en telefoons: enkele praktische tips