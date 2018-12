Ouders: neem een time-out voordat je je kind dwingt om zijn excuses aan te bieden

Ouders die berouwloze kinderen dwingen om zich te verontschuldigen tegen anderen voordat ze echt spijt hebben, kunnen meer kwaad dan goed doen. Dat komt omdat het belangrijkste punt van een verontschuldiging – het uiten van spijtbetuiging en herstelrelaties – verloren gaat omdat kinderen degene tegen wie ze zich moeten verontschuldigen misschien nog minder leuk vinden na de onoprechte verontschuldiging dan daarvoor. Kinderen weten wanneer je bedoelt dat het je echt spijt.

De nieuwe studie onderzocht of kinderen onderscheid maken tussen vrijwillig gegeven en gedwongen uitingen van spijt – en dat doen ze ook. De bevindingen suggereren dat het verkennen van manieren om je kind te helpen empathie te ontwikkelen voor het slachtoffer, waardoor een oprechte verontschuldiging wordt geboden, constructiever is dan onmiddellijk een terughoudend “het spijt me” dwingen.

“Zorg ervoor dat het kind begrijpt waarom de ander zich slecht voelt en zorg ervoor dat het kind echt klaar is om te zeggen ‘Het spijt me’. Laat ze zich dan verontschuldigen “, zei de studieauteur.

“Het dwingen van je kind om zich te verontschuldigen, zal averechts werken.” Andere kinderen beschouwen die verontschuldiging niet als sympathiek. “Het leerbare element om het kind zijn excuses aan te bieden is verdwenen en het doel van de verontschuldiging – om je kind te helpen berouw te tonen, iemand te kalmeren voor de gekwetste gevoelens en je kind meer sympathiek maken – is verloren.”

De onderzoekers keken naar hoe kinderen van 4-9 jaar oud drie soorten verontschuldigingsscenario’s beschouwden: ongevraagde excuses, gevraagd maar vrijwillig verontschuldigingen en gedwongen excuses.

Ze ontdekten dat kinderen verontschuldigingen op dezelfde manier bekeken, of ze nu door volwassenen werden gevraagd of ongevraagd. Maar de gedwongen excuses werden niet als effectief gezien, vooral door de 7-tot-9-jarigen. Alle kinderen zagen de overtreders als slechter na de verontschuldiging dan voorheen, maar de 7-tot-9-jarige kinderen dachten dat de slechte gevoelens van de gedwongen verontschuldigingen waren geworteld in eigenbelang (bezorgdheid over straf, bijvoorbeeld), in plaats van spijt.

En kinderen van alle leeftijden dachten dat de slachtoffers zich beter voelden na het ontvangen van een gewillige verontschuldiging, maar ze zagen de ontvanger van de gedwongen verontschuldiging zich slechter voelen dan de ontvangers van de bereidwillige verontschuldigingen.

Hoe kunnen ouders hun jonge kinderen helpen om met empathie te reageren nadat ze een andere persoon boos hebben gemaakt en uiteindelijk een gewillige verontschuldiging hebben afgeleverd?

“Wanneer je kind kalm is, help hem dan om te zien hoe de ander zich voelt en waarom,” zei de onderzoeker. “Een verontschuldiging is een manier om het te doen, maar er zijn veel manieren. Onderzoek toont aan dat zelfs kleuters er waarde aan hechten wanneer een dader zijn actie goedkeurt. Soms is dit krachtiger dan woorden.”