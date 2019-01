Overmatig gebruik van sociale media is vergelijkbaar met drugsverslaving

Slechte besluitvorming is een eigenschap die vaak geassocieerd wordt met drugsverslaafden en pathologische gokkers, maar hoe zit het met mensen die overdreven sociale media gebruiken? Nieuw onderzoek toont een verband tussen het gebruik van sociale media en risicovolle besluitvorming, die vaak een tekort aan verslavende middelen vertoont. De bevindingen zijn de eerste om de relatie tussen gebruik van sociale media en risicovolle besluitvormingsmogelijkheden te onderzoeken.

De onderzoekers hadden 71 deelnemers een enquête laten afleggen die hun psychologische afhankelijkheid van Facebook heeft gemeten, vergelijkbaar met verslaving. Vragen die gesteld zijn waren over de hoofdbezigheid van gebruikers met het platform, hun gevoelens wanneer ze het niet konden gebruiken, pogingen om te stoppen en de impact die Facebook op hun werk of studies heeft gehad.

De onderzoekers deden vervolgens de deelnemers aan de Iowa Gambling Task, een veel voorkomende oefening die door psychologen wordt gebruikt om de besluitvorming te meten. Om de taak met succes te voltooien, identificeren gebruikers uitkomstpatronen in kaartspellen om het best mogelijke kaartspel te kiezen.

De onderzoekers ontdekten dat aan het einde van de goktaak, hoe slechter mensen presteren door te kiezen voor slechte kaartspellen, des te buitensporiger hun gebruik van sociale media is. Hoe beter ze deze taak hebben gedaan, hoe minder hun sociale media gebruik. Dit resultaat is complementair aan resultaten met middelenmisbruikers. Mensen die misbruik maken van onder andere opioïden, cocaïne, methamfetamine – hebben vergelijkbare uitkomsten voor de Iowa Gambling Task, waardoor ze dezelfde tekortkoming in de besluitvorming vertonen.