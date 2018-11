Parkpop Saturday Night 2019

Parkpop Saturday Night heeft de eerste namen bekend. Skunk Anansie, Tears For Fears en Nile Rodgers & CHIC zijn de veelbelovende eerste namen van het festival. De Saturday Night programmering van Parkpop is in 2019 op zaterdag 29 juni in het Zuiderpark in Den Haag. De kaartverkoop voor Parkpop Saturday Night is direct van start met een Early Bird-actie. Parkpop Saturday Night is onderdeel van het Parkpop festivalweekend. De aftrap is op vrijdag 28 juni met Parkpop Downtown, boordevol live-acts in de binnenstad van Den Haag, gevolgd door Parkpop Saturday Night op zaterdag 29 juni. Op zondag 30 juni viert Parkpop The Hague haar 39e editie in het Haagse Zuiderpark.

PARKPOP SATURDAY NIGHT

Zaterdag 29 juni 2019 | Zuiderpark, Den Haag

Aanvang: 14:15 – 23:15 uur

Early Bird tickets: €38,50 (inclusief servicekosten)

Reguliere tickets: €48,50 (inclusief servicekosten)

De kaartverkoop voor Parkpop Saturday Night is direct van start met een Early Bird-actie. Voor de eerste 2.500 tickets geldt een speciaal tarief van €38.50 (incl. servicekosten). Daarna kosten tickets €48,50 (incl. Servicekosten).

Koop je kaarten via ticketmaster.nl.