Persoonlijkheid is belangrijk als het op liefde aankomt

Mannen met een groter bereik aan persoonlijkheidskenmerken, vooral degenen die extravert, emotioneel stabiel, aangenaam of gewetensvol worden geacht, hebben vaker seks en produceren meer kinderen, volgens een nieuwe studie. De onderzoekers hebben de grootste studie ooit uitgevoerd naar gedragseconomie waarin werd gekeken naar persoonlijkheid, geslacht en nakomelingen. Alleen degenen die geïdentificeerd zijn als heteroseksueel werden opgenomen in de analyse, die een steekproef gaf van bijna 3.000 mannen en 1500 vrouwen.

Er werden belangrijke persoonlijkheidsverschillen tussen de geslachten in zowel seksuele frequentie als nakomelingenucces gevonden. In vergelijking met vrouwen rapporteren mannen een groter aantal persoonlijkheidsfactoren die van invloed zijn op dergelijke uitkomsten, wat een groter deel van de variatie in seksuele activiteit verklaart. Voor zowel mannen als vrouwen is extraversie gelijkgesteld aan een grotere seksuele frequentie.

“De resultaten toonden aan dat bepaalde karakter combinaties lijken te resulteren in een hogere seksuele frequentie en meer nakomelingen voor bepaalde mannen. De combinaties die een hogere seksuele frequentie produceren voor bepaalde mannen zijn hoge extraversie en hoge nauwgezetheid, hoge extraversie en hoge aangenaamheid, en hoge accepteerbaarheid met hoge consciëntieusheid.”

De onderzoeker voegde eraan toe dat bepaalde combinaties van de BIG 5-kenmerken, waaronder hoge extraversie en lage openheid, ook verband lijken te houden met toegenomen nakomelingen voor mannen, terwijl alleen meer aangename vrouwen meer kinderen hadden.

“Onze bevindingen suggereren dat de grotere variatie in mannelijke eigenschappen en hun specifieke combinaties een voordeel voor hen kunnen bieden als het gaat om seks en voortplanting, maar dat lijkt niet het geval te zijn voor de vrouwen die we hebben geanalyseerd,” zei hij.