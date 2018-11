Phil Collins met Not Dead Yet: Live 2019 tour naar Nederland

Op donderdag 20 juni 2019 komt Phil Collins naar het Goffertpark in Nijmegen voor een uniek concert. Het is 14 jaar geleden dat de superster voor het laatst optrad in Nederland. Kaarten voor het de Not Dead Yet: Live 2019 concert gaan aanstaande vrijdag, 30 november, om 10:00 uur in de verkoop.

Met de wereldwijde verkoop van 100 miljoen albums op zijn naam, nummer 1 albums over de hele wereld en ontelbare nummers die miljoenen levens hebben gevormd, is Phil Collins een legende wiens werk tot op de dag van vandaag meer bekendheid krijgt, nu een nieuwe generatie artiesten zijn uitzonderlijke carrière heeft ontdekt en er door geïnspireerd is geraakt.

Collins vierde zijn terugkeer op het podium met een reeks uitverkochte Europese shows, gevolgd door grote Zuid- en Noord-Amerikaanse tours.

Phil Collins – Not Dead Yet: Live 2019

Donderdag 20 juni 2019 | Goffertpark Nijmegen

Aanvang: 16:00 uur | Entree: vanaf €88,48 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 30 november om 10:00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).

Van woensdag 28 november 9.00 uur tot vrijdag 30 november 9.00 uur is het al mogelijk kaarten voor dit concert te kopen in de speciale American Express presale via www.ticketmaster.nl/americanexpress