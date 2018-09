Pink Gin Tonic, het perfecte drankje voor een ladiesnight

Het leven is nogal hectisch en iedereen heeft het altijd druk, druk, druk. Maar daarom is het belangrijk om af en toe tijd vrij te maken om met je vriendinnen door te brengen. Het organiseren van een ladiesnight is dan ook een geweldige manier voor een pauze in de drukke routine. Jullie kunnen dan lekker ontspannen en vriendschappen onderhouden. Ook toe aan een gezellige ladiesnight? Bekijk hier onze tips.

Geen mannen en kinderen toegestaan

Nummer één voor een geweldige ladiesnight is natuurlijk: laat de mannen en kinderen thuis. Het punt van een ladiesnight is om een leuke tijd te hebben, alleen met je vriendinnen. Geniet van een fantastische avond weg van alle dagelijkse verantwoordelijkheden.

Plan de avond rond gezamenlijke interesses

Of jullie nou een filmavondje houden, lekker eten en drinken of spelletjes spelen, de avond moet gepland worden rond gezamenlijke interesses. Het hoeft niet chique of duur te zijn, gewoon een gelegenheid om tijd door te brengen met vriendinnen.

Hou het simpel

Ga geen thema bedenken voor de avond; het is te veel werk. Geniet gewoon van het leuke gezelschap van je vriendinnen. Je vriendinnen zullen blij zijn om niet teveel te hoeven doen wanneer jullie samen tijd doorbrengen.

Eten en drinken

Lekker eten en drinken zijn natuurlijk een must. Denk niet alleen aan gezonde hapjes, jullie hebben

ook koolhydraten nodig bij het drinken van alcohol. Denk aan dips, wraps, pizza, fondue, mini hamburgertjes, noten en chips. Als alcoholisch drankje is de pink gin tonic het perfecte drankje voor de avond wat makkelijk te maken is en er mooi uitziet. Hiervoor heb je roze gin, tonic en aardbeien en ijs nodig. Tip: Koop de gin via drankdozijn en het wordt lekker bij je thuisbezorgd.

Recept Pink Gin Tonic

50 ml roze gin

150 ml tonic water

Verse aardbeien

Ijs

Wat ga je doen?

Vul een groot wijnglas met ijs, meng de gin met tonic water en garneer met partjes verse aardbeien. Als tonic niet jouw ding is, probeer het dan met gekoelde limonade.

Wees positief

Een ladiesnight moet leuk en luchtig zijn. Dus geen geroddel of slecht praten over andere mensen. Dat soort negativiteit is niet bedoeld voor een leuke avond. Advies vragen of je hart luchten kan natuurlijk wel, dat is heel wat anders dan negatief zijn.

Laat de telefoon’s achterwege

Het gebruik van de telefoon is absoluut not done! We zijn al de hele dag bezig met onze telefoon bezig, dus laat het niet jullie gezellige avondje verpesten. Tip: Laat iedereen zijn telefoon in een bak doen, en haal ze pas aan het einde van de avond eruit.

Have fun!