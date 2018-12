Poenie het nieuwe woord voor het vrouwelijk geslachtsdeel

De vagina heeft een nieuwe naam: Poenie. Dat is door de luisteraars van De Wild in de Middag (KRO-NCRV) verkozen tot het nieuwe woord voor het vrouwelijk geslachtsdeel. Poenie was met 34,5 % van de stemmen het populairste woord. Afgelopen maandag ging De Wild in de Middag samen met Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, en Sofie van den Enk op zoek naar een gangbaar woord voor het vrouwelijk geslachtsdeel.

De luisteraars konden kiezen uit tummie, vagina, flamoes, poenie en yoni. In Zweden lopen ze al op ons vooruit. Daar bedacht de Zweedse variant van Rutgers 15 jaar geleden een nieuw woord dat iedereen nu gebruikt: snippa.

De poenie is overigens geen nieuw woord, maar zo wordt ons vrouwelijk geslachtsdeel in Suriname genoemd!