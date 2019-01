Populaire dekbedovertrekken van 2019

Of je nu gaat slapen, je aankleedt of lekker leest, je slaapkamer is een ultiem toevluchtsoord van de drukte van het dagelijks leven. Wij geloven dat elke slaapkamer rustgevend, comfortabel en mooi moet zijn – om lekker te kunnen slapen en goed uitgerust te kunnen opstaan. Als jij eraan denkt om een verandering in je slaapkamer aan te brengen, kun je dit op een heel eenvoudige manier doen door het textiel van de kamer te veranderen, dat wil zeggen, het beddengoed. We zetten hier dan ook de vijf populairste dekbedovertrekken trends van 2019 op een rij.

Hygge

Een stijl die onze Instagram-feeds al enige jaren heeft gedomineerd, is de Deense ‘hygge.’ Dit verwijst naar een gezelligheid die voortkomt uit het genieten van de eenvoudige dingen van het leven.

Bij hygge gaat het erom om het simpel en comfortabel te houden. Denk lichte tinten en zachte, warme materialen zoals flanel.

Opvallende prints en patronen

Deze trend heeft veel kleuren, patronen, stijlen en texturen – en het is trendy voor 2019. Bloemenprints in diverse grootten, sierlijke mandala vormen, veertjes, verschillende dierenprints, zomerse prints, bohemien prints, ruitjes en meer, zien we dit jaar in overvloed.

Neutrale- en pastelkleuren

Hoewel we in de dekbedovertrekken trends van 2019 veel opvallende prints en patronen zien, lijken minimalistische kleurenschema’s nog steeds de boventoon te voeren. Sommigen houden het liever eenvoudig met een exclusief neutraal palet, terwijl anderen een subtiel statement maken door meerdere kleuren bij elkaar te voegen.

Warme kleuren

Ook al is het voorjaar in zicht, warme kleuren doen het komend seizoen ook goed. Voor 2019 zijn de opkomende kleuren groen, blauw, paars en grijs. Niet alleen maken deze kleuren een statement wanneer ze solo worden gestyled, maar ze doen het ook goed wanneer ze met elkaar worden gemengd. De combinatie van rijkere blauwtinten met groen en zachtere grijstinten zorgt voor een decoreffect dat luxe in balans brengt met comfort.

Modern

Rust comfortabel in de relaxte luxe looks van modern beddengoed. Denk aan eigentijds beddengoed in geometrische patronen, heldere, strakke lijnen en subtiele effen kleuren voor een fris gevoel. Het is een nieuwe klassieker met een bijgewerkte versie.

Heb je ook zo een zin gekregen om je slaapkamer een update te geven met een nieuw dekbedovertrek?

Bij Slaaptextiel vindt je het grootste assortiment dekbedovertrekken van de Benelux. Je vindt er dekbedovertrekken voor elke smaak of stijl, en voor elk budget.