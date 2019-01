Dit zijn de populairste kindernamen van 2018!

Vandaag is de lijst van de meest populaire kindernamen van het afgelopen jaar weer bekend gemaakt! In 2018 was Lucas landelijk de meest populaire jongensnaam. Voor meisjes was Julia de meeste populaire naam in 2018. Deze namen werden respectievelijk 681 keer en 797 keer gegeven. Er werden in 2018 in Nederland 169.134 baby’s geboren waarvan 86.631 jongens en 82.503 meisjes. Wanneer er op provinciaal niveau wordt gekeken naar de meest populaire kindernamen zijn er opvallende verschillen.

In 2017 waren Noah en Emma de meest populaire kindernamen. Tess stond toen op nummer 2, gevolgd door Sophie. Bij de jongens stond Sem op nummer 2, gevolgd door Lucas.

De verschillen tussen de provinciale top 10’s zijn opvallend. Zo komt de koploper onder de jongens, Lucas, niet terug in de top 10 van de provincies Noord-Brabant, Drenthe, Overijssel en Groningen. Een ander opmerkelijk feit is dat in de noordelijke provincies – Groningen, Friesland en Drenthe – Lieke de meest gegeven meisjesnaam is. Landelijk staat deze naam op de 14e plaats. Een andere naam die opvalt in Zeeland is Jan. Deze meest gegeven jongensnaam in Zeeland staat op de landelijke lijst namelijk op plek 27!

De Sociale Verzekeringsbank publiceert elk jaar een overzicht van de meest populaire kindernamen.