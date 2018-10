Redenen waarom je eens met een fuckboy moet daten

De term fuckboy is de afgelopen jaren ook in Nederland bekend geworden. De kans is groot dat je er een kent, iets mee hebt gehad, of je bent op dit moment misschien verliefd op een. Maar wat is eigenlijk een fuckboy? Een fuckboy is een man die een vriendin wil zonder de verantwoordelijkheden. Ze zeggen dat het niet echt een datestijl is, maar meer een manier van leven. Dus de vraag is, waarom zou iemand in hemelsnaam opzettelijk een man als deze willen daten? Soms is een fuckboy eigenlijk precies het type man dat je op een bepaald moment in je leven nodig hebt. De meeste van deze mannen zijn charmant, leuk en weten over het algemeen hoe ze een leuke tijd moeten hebben. En nee, je moet niet denken dat je hem kan veranderen in een blijvertje, of denken dat jullie verliefd op elkaar kunnen worden, want dat zal waarschijnlijk nooit gebeuren. Maar hier enkele redenen waarom je wel eens met een fuckboy zou moeten daten.

Je wordt wijzer met daten

Je kent zijn lichaamstaal, zijn gebaren, hoe hij praat en hoe hij je versiert, fuckboys weten hoe ze je kunnen laten zwijmelen. Als je met een fuckboy date, laat je je niet gemakkelijk vleien door lieve praatjes en complimenten van mannen, want deze zijn niet altijd oprecht.

Je kunt lui zijn

Een man daten die echt een relatie wil, kost inspanning. Je moet elkaar regelmatig zien, vaak whatsappen, bellen, en elkaar leren kennen. Dit hoeft allemaal niet met een fuckboy. Het is ideaal als je andere dingen doet en niet de energie hebt voor een relatie, maar toch een beetje mannelijke aandacht wilt.

Fuckboys willen zich niet settelen

Dus als je nog niet klaar bent om je te binden, zijn ze het ideale type man. Ze verwachten niets van jou in termen van betrokkenheid en je kunt er vrijwel zeker van zijn dat het nooit serieus wordt.

Je kunt flexibel zijn

Als je een slechte dag hebt op het werk, moe bent, of gewoon geen zin hebt in make-up en hakken, dan hoef je je niet verplicht te voelen om je aan plannen te houden. Dit kan gewoon met een fuckboy.

Je zult hem waarschijnlijk geen pijn doen

Als je leven niet helemaal op orde is, is het daten van een fuckboy een goede optie. Je kunt de tijd nemen om te reageren op berichtjes, je hoeft geen cadeau te kopen voor zijn verjaardag, je kunt verdwijnen wanneer je maar wilt, wat dan ook, het kan hem echt niets schelen.

Hij zal je voorbereiden op een echte relatie

Daten met een fuckboy hoeft geen slechte ervaring te zijn. Het kan je leren dingen vanuit een andere hoek te bekijken. Bijvoorbeeld, een fuckboy zal je leren hoe je niet behandeld wil worden in een relatie. Je leert van jezelf houden en je zult weten dat je beter verdient.

Je leert dat het beter is om alleen te zijn dan in slecht gezelschap

Elke fuckboy heeft zijn eigen streken, maar er zijn enkele kenmerken die ze allemaal gemeen hebben. Ze zullen je leren dat zelfs als je hunkert naar een relatie, het soms beter is om alleen te zijn dan in slecht gezelschap. Je zult leren dat het een hoge prioriteit is om je alleen goed te voelen, zodat je jezelf helemaal kunt geven aan een man die het wachten waard is.

Je zult leren wanneer een man liegt

Als je een fuckboy date, zul je leren dat alles wat hij zegt niet waar is. Je zult leren dat hij liegt door zijn lichaamstaal en zijn gezichtsuitdrukkingen. Wanneer een fuckboy zegt dat hij geen tijd heeft om af te spreken, een heleboel excuses geeft over zijn zieke oma die haar been brak, of wat dan ook, zul je merken dat er is iets niet klopt. Al die dingen zullen je helpen in je toekomstige relaties, omdat je op tijd zult zien of een man doet alsof hij interesse heeft.

Je leert een betere persoon te worden

Als je een fuckboy date, zul je leren dat je absoluut niet wilt veranderen in de persoon die hij nu is. Je zult zien dat hij eigenlijk vrouwen slecht behandelt en dat hij alleen in hun slipje wil kruipen. Het leert je om eerlijk en oprecht in een relatie te zijn en dat je je band niet op leugens maar alleen op de waarheid zult baseren. Je zult eindelijk beseffen dat je zo speciaal en mooi bent, precies zoals je bent en met of zonder een man, je hebt zoveel te geven.

Je leert nee te zeggen

Nee kunnen zeggen is absoluut iets dat iedereen moet leren om te doen. Nadat je je realiseert dat hij een klootzak is en hij je niet verdient, zal het makkelijker zijn om nee te zeggen tegen iets waar je je niet comfortabel bij voelt in je andere relaties.