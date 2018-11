Redenen waarom je kind niet zomaar “glutenvrij” mag eten

Veel volwassenen kiezen er tegenwoordig voor om glutenvrij te eten. Helaas zijn het ook die mensen die hun kinderen glutenvrije diëten geven. Het is in de meeste gevallen niet nodig – en het is zorgelijk omdat, hoewel ouders het doen omdat ze denken dat het gezond is, een glutenvrij dieet erg ongezond kan zijn voor kinderen.

Gluten is een eiwit dat voorkomt in tarwe, rogge, gerst en sommige andere granen. Het is in brood en andere gebakken producten, granen, pasta’s – en in veel andere voedingsmiddelen in kleine hoeveelheden. Voor mensen met coeliakie kunnen zelfs die kleine hoeveelheden hen ziek maken. Mensen met allergieën voor tarwe kunnen het ook niet eten. Maar het aantal mensen met coeliakie of tarwe-allergie is eigenlijk vrij klein. Voor beide aandoeningen zijn er tests die kunnen worden gedaan om de diagnose te stellen.

Sommige mensen ‘voelen zich beter’ door een glutenvrij dieet, ook al zijn hun medische tests normaal. Dit is echter onduidelijk en controversieel. Veel van ons zouden zich beter voelen als ons voedingspatroon plotseling meer groenten en fruit en minder cake, koekjes en andere koolhydraten had. Ook kan een glutenvrij dieet minder van bepaalde suikers hebben die moeilijk te verteren zijn voor sommige mensen; het kunnen die suikers zijn die de boosdoener zijn, niet de gluten. Sommige studies suggereren dat er ook een sterk placebo-effect kan zijn. De verbinding tussen geest en lichaam is erg sterk, en soms helpt alleen het geloven dat iets helpt. En hoewel sommige mensen zonder coeliakie of tarwe-allergie inderdaad op gluten kunnen reageren op een manier die niet gezond is, komt het relatief weinig voor.

Toch zie je veel “glutenvrije” producten in de supermarkt – alsof gluten slecht zijn. Maar gluten zijn helemaal niet slecht. Hier zijn drie manieren waarop een glutenvrij dieet ongezond kan zijn voor kinderen:

1. Het kan belangrijke voedingsstoffen missen. Volkoren granen die gluten bevatten, hebben veel cruciale voedingsstoffen – waaronder B-vitaminen, antioxidanten, ijzer, selenium en magnesium. Ze hebben ook vezels, wat belangrijk is voor een goede spijsvertering. Hoewel het mogelijk is om deze voedingsstoffen en vezels te krijgen zonder gluten te eten, kost het wat werk.

2. Het kan te weinig calorieën bevatten voor opgroeiende kinderen. Kinderen hebben gezonde calorieën nodig om te groeien, en wanneer je voedingsmiddelen weglaat die gemaakt zijn met tarwe of die op een andere manier gluten bevatten, kan het moeilijker zijn om die calorieën binnen te krijgen.

3. Het kan rijk zijn aan arseen. Een hoofdbestanddeel van een glutenvrij dieet is rijst – en veel rijstproducten bevatten veel arseen. De rijstplant is met name goed in het verwijderen van arseen uit de grond en er is nog een behoorlijke hoeveelheid over van het gebruik van pesticiden. Arseen kan in grote hoeveelheden dodelijk zijn, maar zelfs kleinere hoeveelheden kunnen na verloop van tijd leiden tot niet alleen kanker en andere gezondheidsproblemen, maar ook tot leerproblemen als baby’s en kinderen eraan worden blootgesteld.

Omdat gluten in zoveel voedingsmiddelen zit, kan het geven een glutenvrij dieet ook andere aspecten van het dagelijkse leven van een kind aanzienlijk ingewikkelder maken – en het kan ook duurder zijn.

Dus voordat je je kind glutenvrij laat eten, overleg dan met je huisarts waarom je het wilt doen. Het dieet van een kind kan een groot effect hebben op niet alleen zijn/haar huidige gezondheid, maar ook de toekomstige gezondheid; zorg ervoor dat je de beste keuzes maakt.