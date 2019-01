Redenen waarom knuffelen goed is

Knuffelen is niet alleen een heel intieme vorm van genegenheid en liefde tussen een gezond stel, maar er is zoveel meer aan deze vertederende daad die het allemaal de moeite waard maakt. Wie houdt niet van een goede knuffel van de persoon waarvan hij/zij houdt? Natuurlijk, als een koppel is het absoluut noodzakelijk voor jullie beiden om regelmatig fysieke intimiteit te hebben. Naast het opbouwen van een emotionele band met elkaar, moet je er ook een punt van maken om fysieke verbindingen op te bouwen.

Maar afgezien van dat knuffelen goed is voor je relatie, is het ook wetenschappelijk bewezen dat knuffels goed zijn voor het menselijk lichaam, vooral voor vrouwen. Hier zijn enkele redenen waarom knuffels geweldig zijn voor vrouwen, zoals bewezen door de wetenschap:

Het helpt je immuunsysteem te verbeteren

Op het moment dat je in fysiek contact komt met een persoon waar je erg verliefd op bent, krijgt je immuunsysteem meteen een boost. Wanneer je immuunsysteem aangewakkerd wordt, word je over het algemeen een gezonder en gelukkiger persoon.

Het activeer de afgifte van gelukkige hormonen

Wanneer je een persoon aanraakt waar je echt verliefd op bent, raakt je hartslag verhoogd. Wanneer je een verhoogde hartslag hebt, dan laat je lichaam gelukkige hormonen vrij die endorfines worden genoemd. Ze geven je een natuurlijke high die je optimistisch en positief over alles laat voelen.

Knuffels initiëren biologische reacties die emotionele verbindingen opbouwen

Fysieke aanrakingen kunnen ook leiden tot de afgifte van oxytocine, een bindhormoon. Wat oxytocine doet, is dat het de band tussen jou en je partner versterkt en met iedereen waarmee je knuffelt. Als je bijvoorbeeld een kind hebt, zal knuffelen met dat kind op de een of andere manier de band die je samen hebt verder versterken.

Het moedigt een positievere kijk op het leven aan

Vanwege de combinatie van endorfines en oxytocine die hun magie binnenin je lichaam bewerken, ben je gebonden aan een positievere en optimistische kijk op het leven. De endorfines zullen je in een goed humeur brengen en het zal moeilijk zijn dat iets je naar beneden haalt. De oxytocine zal je sociale leven versterken en je zult liefde en geluk in de armen van anderen kunnen vinden.

Het biedt een alternatieve vorm van non-verbale communicatie

Zoals het is met elke relatie, zal communicatie altijd belangrijk moeten zijn. Wat de meeste koppels zich echter niet realiseren, is dat communicatie vorm kan aannemen in verschillende vormen en maten. Communicatie hoeft niet altijd met woorden te gebeuren, het zou ook zijn vorm kunnen aannemen in de vorm van fysieke gebaren. Wanneer je met iemand knuffelt, laat je in feite die persoon weten hoeveel hij voor jou betekent en je hoeft zelfs geen woord te zeggen in het proces.

Het helpt een beter romantisch leven op te bouwen

Tenslotte kan knuffelen ook leiden tot een beter romantisch leven voor zowel jou als je partner. Wanneer iemand met je knuffelt, geeft je brein een chemische stof vrij die dopamine wordt genoemd. Wat deze chemische stof doet, is dat het de beloningscentra van onze cerebrale systemen stimuleert en activeert. Een knuffel registreert zichzelf automatisch als een daad van intimiteit met een andere persoon en het versterkt verder de liefde die gedeeld wordt tussen de twee betrokken personen.