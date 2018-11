Redenen waarom een toiletkrukje niet mag ontbreken in het toilet

Je ziet in Nederland steeds meer huishoudens met een toiletkrukje. Voor iemand die nog nooit van een toiletkrukje heeft gehoord, zal dit wel raar klinken. Maar iedereen die hem al kent, weet dat een toiletkrukje verschillende gezondheidsvoordelen heeft. Zo helpt het tegen obstipatie, aambeien en blaasontstekingen. Juist omdat een toiletkrukje zo’n goedkope oplossing is, is het de moeite waard deze aan te schaffen. Toiletkrukjes hebben vaak rubbers aan de onderkant waardoor deze minder snel verschuift. Ook heeft de bovenkant waar je je voeten op zet een patroon, zodat je niet met je voeten van het krukje af glijdt. Mensen die voor het eerst een toiletkrukje gebruiken zijn er uitermate positief over. Hieronder lees je de redenen waarom een toiletkrukje in geen enkel toilet mag ontbreken.

Verstoppingen zijn verleden tijd

Ieder toilet zou een toiletkrukje moeten hebben, omdat het helpt tegen verstoppingen. Het zitten op het toilet knelt je darmen af, omdat mensen eigenlijk gehurkt horen te poepen. Natuurlijk is het zitten op een toilet niet de enige factor die verstoppingen veroorzaakt. Het is dus ook belangrijk goed op je voeding te letten. Daarbij is het ook belangrijk om voldoende water te drinken. Mensen met een toiletkrukje hebben wel minder vaak last van verstoppingen, en komen er ook sneller vanaf wanneer er zich toch een verstopping voordoet.

Zitten in de natuurlijke houding

Hurken is van oorsprong de natuurlijke houding van de mens om te poepen. Ons lichaam is ervoor gemaakt om in deze positie te zitten. Sinds iedereen een toiletpot heeft zit alleen niemand meer gehurkt, en dat terwijl je in de gehurkte positie tenminste niet je darmen afknelt. Op een toiletpot moet je dus veel meer druk uitoefenen dan wanneer je gehurkt zou zitten, met als gevolg dat je een grote kans op complicaties hebt. Ook tijdens de zwangerschap kan een toiletkrukje helpen de ontlasting makkelijker te laten gaan.

Ook effectief om blaasontsteking te voorkomen

Wanneer je op de wc zit met een zitkrukje, kun je ook makkelijker je blaas helemaal leeg plassen. Dit zorgt voor een veel kleinere kans op blaasontsteking. Ben je dus iemand die regelmatig last van blaasontstekingen heeft, dan is het zeker de moeite waard om eens een toiletkrukje te proberen. Vaak wordt een blaasontsteking namelijk veroorzaakt doordat het niet lukt om de blaas helemaal leeg te plassen.

Makkelijk op te bergen

Naast de bovenstaande gezondheidsvoordelen, is een toiletkrukje ook makkelijk op te bergen. Vaak past deze achter een toiletpot, waardoor je deze er ook makkelijk bij kunt pakken. Daarnaast zijn de krukjes vaak van plastic, waardoor ze makkelijk schoon te maken zijn. Het materiaal is sterk omdat het stevig genoeg moet zijn om een persoon op te laten staan. Daarnaast kunnen kinderen het toiletkrukje gebruiken om makkelijker op het toilet te komen.

Ook ter preventie

Een toiletkrukje helpt dus bij allerlei soorten problemen, maar het is toch slim om er ook één te nemen wanneer je nergens last van hebt. Een ToiletSquat toiletkrukje helpt namelijk een hoop van bovenstaande klachten te voorkomen. Aambeien bijvoorbeeld komen nauwelijks voor in landen waar mensen nog hurken tijdens het poepen. Bijna iedereen heeft dan wel een toiletpot, dat betekent dus niet dat het de beste keuze is.