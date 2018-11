Redenen waarom het ultieme geluk van huisdieren komt

Een blik, lik, kwispeling of poot kan zoveel vreugde in ons leven brengen. Huisdieren hebben een manier om eenzame mensen zich minder geïsoleerd te laten voelen en zelfs kinderen hebben baat bij een harige metgezel aan hun zijde. Zonder er zelfs moeite voor te doen, brengen huisdieren vreugde in ons leven, wat anders is dan alles wat de mens-op-mens-interactie creëert. Huisdieren promoten zulke positieve, pure emotie dat ze zonder twijfel de makers zijn van ultiem geluk.

Huisdieren leren liefde

Ondanks dat ze onze bank krabben, rommel maken en ons af en toe gek maken, zullen mensen onvoorwaardelijk van hun huisdieren houden. Net als wij voelen huisdieren geluk en verdriet en kunnen mensen die emotie lezen. Zodra je een band met je huisdier ontwikkelt, net als een kind of een beste vriend, leer je om hen te vergeven voor gedrag dat anders onvergeeflijk zou kunnen zijn. Dit leert ons op zijn beurt niet alleen meer empathisch te zijn, maar ook hoe we liefde moeten voelen en liefde kunnen geven.

Ze geven ons zelfrespect

Als je een slechte dag hebt en je rot voelt, zal je huisdier er zijn om je te troosten. Voor hen maakt het niet uit of je puisten hebt, je haar niet goed zit, een psychische stoornis hebt of ziek bent. Zelfs als je om twee uur ’s morgens dronken door de deuropening struikelt, zullen ze je niet veroordelen. Je zult altijd jezelf zijn en ergens bij horen als een huisdier op je wacht.

Ze helpen bij sociale connecties

Ooit opgevallen dat als je met je hond naar de dierenarts of winkel gaat, of ermee wandelt hoe mensen meer vriendelijk zijn? Er is iets aan die harige schat dat zorgt dat mensen vriendelijk worden net als bij een pasgeboren baby. Zelfs als je je hond niet bij je hebt, is praten over hen en al hun kostbare of irritante eigenaardigheden altijd een geweldige gespreksaanzet. Het hebben van een hond geeft je de mogelijkheid om contacten te leggen met mensen die je misschien nog nooit hebt benaderd. Zelfs de kleinste interactie verdrijft gevoelens van isolatie. Voor ouderen is gezelschapsdier een geweldige manier om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Ze laten je bewegen

Door talloze onderzoeken is bewezen dat het bezit van een huisdier je gezondheid verbetert. Dit komt omdat honden ervoor zorgen dat we op verschillende manieren bewegen. Honden brengen ons naar buiten om te spelen of te wandelen. En ook binnen laten ze ons niet met rust. Katten laten ons onze hersenen gebruiken om doe-het-zelf bomen te maken. Ondanks dat het slechts een paar voorbeelden zijn, is het duidelijk dat het hebben van een huisdier ons inspireert om meer te doen.

Ze geven je humeur een boost

Gewoon kijken naar onze geliefde hond of kat kan ons een impuls geven van humeurverhogende hormonen. Dat is de reden waarom huisdieren populair zijn voor therapie, omdat ze zo meer vrede brengen in ons leven. Wanneer je je hand over hun vacht strijkt en in hun ogen kijkt, wordt cortisol gereduceerd.