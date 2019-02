Deze regels zou elk bruidsmeisje moeten volgen

Wanneer je wordt gevraagd om een ​​bruidsmeisje te worden, wordt je gevraagd om een ​​zeer belangrijke rol op je te nemen. Hoewel het spannend, leuk en een enorme eer is om gevraagd te worden, zijn er bepaalde “onuitgesproken” regels waaraan elk bruidsmeisje moet voldoen. Om je te helpen bij het navigeren door deze speciale rol, hebben we enkele onbreekbare regels op een rij gezet waar je je te allen tijde aan moet houden.

Wees beschikbaar

Als bruidsmeisje hoef je niet op de wenken van de bruid beschikbaar te zijn. Zorg er echter voor dat je beschikbaar bent voor belangrijke datums en afspraken. Als de toekomstige bruid afspraken heeft gemaakt voor het passen bruidsmeisjes kleding, annuleer niet een paar uur voor de afspraak. Heeft ze ervoor gezorgd dat je nagels gedaan worden? Zorg dat je er bent. Zelfs als ze je lastig valt met talloze tekstberichten over kleuren en bloemen, wees een goede vriendin en zorg ervoor dat je haar terug sms’t.

Wees positief over de bruidsmeisjes kleding

Laten we eerlijk zijn; tenzij je de jurk zelf hebt gekozen, is de kans groot dat je de bruidsmeisjesjurk niet leuk vindt. Dit is prima om toe te geven. Naar jezelf. De belangrijkste regel om een ​​bruidsmeisje te zijn, is om positief te blijven over de jurk. Als je geluk hebt, wordt je om je mening gevraagd voordat er beslissingen worden genomen. Als dit gebeurt, zou je commentaar positief moeten zijn in plaats van negatief, waarin je zegt dat je de jurk niet mooi vindt.

Plan een vrijgezellenfeest dat bij haar past en niet bij jou

Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar je zou verbaasd zijn over de hoeveelheid bruidsmeisjes die deze simpele fout maken. Bij het plannen van het vrijgezellenfeest, moet je altijd de bruid in gedachten hebben. Je wilt geen buitenavontuur plannen voor de vrouw die het niet leuk vindt om koud en vies te worden of je wilt geen thema-avondje plannen voor de vrouw die zich niet graag verkleedt. Als je wilt dat je vriendin een leuke tijd heeft, moet je in gedachten houden wat haar idee van een leuke tijd is.

Bijt op je tong

Als er één regel is waar je je als bruidsmeisje altijd aan moet houden, is het waarschijnlijk dat je moet leren om altijd je tong te bijten. Heb je een probleem met een ander bruidsmeisje? Bijt op je tong. Irriteert de bruid je echt? Bijt op je tong. Heb je een paar problemen met de manier waarop de bruidegom zich gedraagt in de aanloop naar de bruiloft? Bijt op je tong. We denken dat je het plaatje nu begrijpt! Het is niet de moeite waard om een ​​ongemakkelijke sfeer te creëren voor iets dat je niet kunt veranderen.