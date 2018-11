Reis stijlvol in 7 eenvoudige stappen

We hebben haar allemaal weleens gezien. De moeiteloos chique vrouw op de luchthaven wat er om door een ringetje te halen uitziet, terwijl de rest van ons rondlopen in onze slippers, paardenstaarten en leggings. Met onderstaande tips zal je er de volgende keer dat je reist stijlvol uitzien.

Een ruime tas

Breng je spullen niet in een versleten sporttas of boodschappentas met je portemonnee en laptop case onder de andere arm. Investeer in plaats daarvan in een grote tas van leer of kunstleer in een neutrale kleur met enkele zakken om de spullen op de juiste plaats te houden. Je boek of e-reader, je make-uptas, een paar sokken en wat snacks zijn alles wat je echt nodig hebt.

Grote zonnebril

Niemand suggereert dat je gezicht onder de make-up moet zitten om er gepolijst uit te zien, maar de stijlpunten die je automatisch verdient met een extra grote donkere zonnebril mag niet ondergewaardeerd zijn tijdens het reizen.

Een grote sjaal

Reis altijd met een oversized sjaal voor het vliegtuig. Vliegtuigen zijn koud en een klassieke sjaal doet dubbel werk als een gezellige deken. Het hoeft niet speciaal een duur exemplaar te zijn, ook goedkope versies doen het goed.

Schoenen zijn belangrijk

De meeste vrouwen geven de voorkeur aan comfortabele en gemakkelijk te verwijderen schoenen in plaats van stijlvolle vanwege de duidelijke voordelen (je gaat sneller door een beveiligingscontrole, je kunt van het ene einde van het vliegveld naar het andere sprinten). Grote fout. Het is gewoon niet mogelijk om er chique uit te zijn in flip-flops of op klompen. Kies voor een loafer of ballerina’s.

Vergeet het kapsel niet

Er zijn slechts twee manieren om te kiezen voor je haar; klassiek of zorgeloos. Met klassiek bedoelen we een knot of een lage paardenstaart. Onze definitie van zorgeloze stijl heeft alles te maken met gemak en het laten lijken of je er niet veel aan hebt gedaan. Denk aan de messy look als je net uit bed bent gestapt. Het is fris en modern.

Bij twijfel – kleed je aan als een Parisienne

Franse vrouwen weten zich gewoon goed te kleden. Ze houden de kleding eenvoudig en zo duur als ze zich kunnen veroorloven. Je wilt vasthouden aan een neutraal palet – zwart, nude en wit staan ​​altijd voorop. Een witte blouse en een zwarte broek met een beetje stretch doen het goed en zijn te vinden in elke prijsklasse.

Vergeet de kers op de taart niet

Als je geen tijd hebt voor make-up – zal een klassieke rode lippenstift je een instant glans en een vleugje kleur geven.