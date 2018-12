Reistrends 2019: buiten de gebaande paden

Het loopt tegen het einde van het jaar dus is het weer tijd naar de verschillende trends te kijken voor het nieuwe jaar. Pinterest heeft ook voor 2019 onderzocht wat de reistrends zijn; van atypische bestemmingen tot ongebruikelijke (en meer aarde-vriendelijke) vervoerswijzen. We zetten ze hier op een rij.

Busreizen zijn helemaal in: Of het nu gaat om een ​​eendaagse tour of om van Caracas naar Patagonië te komen, zuinige reizigers stappen in de bus.

Warmwaterbronnen: Mensen vinden herstel en ontspanning in hete bronnen – van high-end resorts tot in de natuur.

Spel van stenen: Reizigers verslaan de rijen in Versailles en zoeken naar goddelijke, verlaten en vervallen kastelen.

No man’s island: Bekende eilanden zijn niet meer in! In plaats daarvan wijken mensen af ​​naar minder bereisde eilanden voor die zeldzame pura vida-ervaring.

Een goede fietstoer: Zowel liefhebbers als casual fietsers proberen fietstochten – plus, al die cardio betekent onderweg meer eten.

Bestemming onbekend: Verzamel een groep, wis hun kalenders, houd het eindpunt onbekend en oefen met het schreeuwen van “Verrassing!”

Out-of-the-way steden: Mensen zijn op zoek naar kleine steden voor hun landelijke uitzichten, unieke BnB’s en rustige kleine hotels.

Verspil niet: “Zero waste travel” betekent strategisch en duurzaam pakken, eten en zelfs overnachten.

Een mooie herfst: Nippen van hete cider, afvallende herfstbladeren … het is geen wonder dat mensen vallen voor de herfst.

Oh Rio, Rio: de Olympische Zomerspelen zijn misschien voorbij, maar Rio heeft nog steeds het zand, de stad en het carnaval.