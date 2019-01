Relatiedeskundige ontkracht mythes over daten, seks en huwelijk

Hoe we ons voelen over onszelf en degenen die we liefhebben, hangt voor een groot deel af van de aannames en verwachtingen die we hebben over relaties. Het blijkt dat veel van onze opvattingen over intieme relaties niet worden ondersteund door de wetenschap. Binghamton University professor in de psychologie Matthew D. Johnson heeft 25 van de grootste mythen die er zijn ontkracht.

“Mensen gaan ervan uit dat ze weten hoe relaties werken. Het voelt alsof liefde intuïtief moet zijn en niet iets dat wetenschappelijk kan worden bestudeerd. Dat is niet zo!” Zei Johnson. “Wetenschappers hebben veel geleerd over intieme relaties – veel ervan is niet intuïtief.”

In zijn onderzoek daagt Johnson veel van de misvattingen en stereotypen rond aantrekking, seks, liefde, internet dating, huwelijk en liefdesverdriet, uit. Hij heeft bijvoorbeeld het volgende ontkracht:

* Tegenpolen trekken elkaar aan

* Kinderen krijgen brengt stellen dichterbij

* Mannen hebben een sterker libido dan vrouwen

* Toegang hebben tot ontelbare online profielen van potentiële partners verhoogt de kans op het vinden van Mr. of Ms. Right

* Kinderen die door paren van andere geslachten zijn opgevoed, zijn beter af dan kinderen die door paren van gelijk geslacht worden opgevoed

* Voorhuwelijkse counseling of relatie-educatieprogramma’s voorkomen onenigheid en echtscheiding

* Goede communicatie is de sleutel tot een gelukkige relatie

* Mannen komen van Mars, vrouwen zijn van Venus

* Koppels die worden “gekoppeld” door online datingservices hebben meer kans op bevredigende relaties

* Samenwonen voor het huwelijk is een goede manier om te bepalen of je bij de juiste persoon bent

Neem de mythe dat samen leven vóór het huwelijk een goede manier is om te bepalen of je bij de juiste persoon bent. Johnson zei dat deze bevinding mensen vaak verbaast.

“Mensen denken dat het zinvol is om een ​​proefrit te maken. ‘Laten we eens kijken hoe goed we met elkaar opschieten als we samenwonen.’ Wat is meer intuïtief, toch? Maar het blijkt dat samen leven vóór betrokkenheid de kansen op ontevredenheid en echtscheiding op de weg vergroot. Waarom? ‘Vroeg Johnson retorisch.’ De huidige gedachte is dat stellen die samen intrekken voor het gemak uiteindelijk in het huwelijk afdrijven in plaats van een doelbewuste beslissing te nemen om te trouwen. Misschien brengt een stel bijvoorbeeld al meerdere nachten per week samen door en zien ze niet de reden om elke maand twee afzonderlijke huur betalingen te doen, dus gaan ze samenwonen. Daarna leven ze een tijdje samen en hun familie begint te vragen: ‘Wanneer gaan jullie trouwen?’ Al snel trekt de traagheid van hun relatie hen in het huwelijk in tegenstelling tot het nemen van een weloverwogen beslissing om te trouwen.”

Volgens Johnson heeft de wetenschap veel te zeggen over intieme relaties. “Tientallen jaren hebben onderzoekers zoals ik onderzocht wat relaties gezond maakt en wat hen disfunctioneel maakt.”

Lees hier de rest van de mythes (in het engels)