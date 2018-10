Bij restaurant Daghap eet je culinaire hoogstandjes voor een lage prijs

Bij het nieuwe restaurant Daghap eet je culinaire hoogstandjes voor een lage prijs! Het concept is simpel. Een goed bord eten voor een tientje! Iedere maandag is er een nieuwe chef verantwoordelijk voor het bereiden van de hap van de dag. De koks, die van driesterrenzaken of kleine eethuisjes kunnen komen, hebben de volledige creatieve vrijheid de enige voorwaarden zijn: mega lekker en meestal vega.

Opvallend is de manier van reserveren. Door een tikkie te betalen via sociale media van het restaurant kun je je verzekeren van je plek aan tafel, bij betaling heb je dus gereserveerd. Je moet wel snel zijn, want iedere editie is tot nu toe binnen een paar uur is uitverkocht. Restaurant Daghap is in deze fase alleen op maandag open maar omdat de tikkies van de eerste avonden zo snel gingen wordt er al gekeken om meer dagen in de week open te gaan.

Restaurant Daghap: Van Woustraat 2 (alleen op maandag)

Amsterdam

fb.com/restaurantdaghap