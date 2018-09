Review: Een fotoboek maken met Het Fotoalbum

De tijd van de analoge camera’s heb ik nog gekend. Je koopt een fotorolletje en wanneer het rolletje vol is, breng je het naar de fotowinkel om het te laten ontwikkelen. Thuis zet je de foto’s in een fotoalbum, waar je regelmatig doorbladert. Althans, zo begint het. Om eerlijk te zeggen heb ik meer enveloppen met foto’s liggen dan volle fotoalbums. De komst van de digitale camera was voor mij dan ook een zegen! Het enige wat daar minder leuk aan is, is dat de foto’s (althans bij mij) op de camera, mobiele telefoon en laptop blijven zitten, en ik er af en toe naar kijk. Het is eigenlijk nooit bij me opgekomen dat ik ook van deze foto’s een fotoalbum kan maken. Totdat ik een email kreeg of ik een fotoboek wou maken bij Het Fotoalbum, en mijn ervaringen in een artikel wou schrijven. Na wat getwijfel heb ik besloten om het toch maar eens een keer te proberen. Het is toch veel makkelijker om je foto’s aan je familie en vrienden te laten zien in een fotoalbum, dan te scrollen door je mobiele telefoon?

Zo ga je van start

Op de website van Het Fotoalbum ga je naar fotoboek maken. Je hebt keuze uit verschillende vormen:

Liggend, vierkant en staand. Ook is het mogelijk te kiezen voor een harde of zachte omslag, of een

spiraalbinding. En dit in meerdere formaten. Ik heb gekozen voor een zachte omslag. Om daadwerkelijk te beginnen met het album kun je software downloaden om het album te maken. Dit is vooral nodig voor een groot fotoboek wat veel tijd in beslag kan nemen. Zo kun je altijd verder gaan waar je was gebleven. Voor een kleiner formaat kan je het album op de website zelf maken. Ik heb gekozen voor het softcover fotoboek staand L, wat je online kunt maken.

Beginnen met het album

Voordat je begint is het verstandig te weten welke foto’s je in het album wilt hebben. Deze foto’s kan je gemakkelijk uploaden in het ontwerp gedeelte en vandaar uit slepen naar het album. Het is ook mogelijk om tekst in te voegen, die je kan opmaken in verschillende lettertypen, grootten, uitlijningen, kleuren en nog veel meer. Ik heb gekozen voor het lettertype kankin. Nadat alle foto’s waren toegevoegd heb ik het album nog eens nagelopen om te kijken of alle lettertypen hetzelfde waren en het een en ander veranderd. Je ziet immers altijd wat over het hoofd.

Als je helemaal klaar bent kan je op bestellen drukken. Als je dat doet krijg je een resultaat van de controle. Als je iets vergeten bent komt het daar te staan en kan je het eventueel nog aanpassen. Ook als er foto’s zijn die niet goed zijn wordt je geadviseerd deze aan te passen.

Minpuntjes

Er is (althans ik heb het niet gezien) f.a.q. waar je tussendoor kunt kijken als je iets niet weet. Als je een ander type fotoboek wilt kiezen als je het album al gemaakt hebt, kan dat niet. In ieder geval niet met de online software. Je kan wel opnieuw inloggen en een nieuw formaat nemen, maar je foto’s zijn niet zichtbaar. Dus maak direct bij het begin de juiste keuze. Als je klikt op verander product, verandert alleen het formaat. Dan moet je ook de teksten aanpassen. Ik heb hier een paar keren op geklikt en moest telkens het lettertype kleiner maken. Aangezien ik niet zoveel geduld heb, heb ik het uiteindelijk zo gelaten en de bestelling geplaatst. Nadat je op de bestelknop drukt komen de adresgegevens, en daarna kan je nog kiezen uit het soort papier. Dan is de bestelling definitief geplaatst, en wordt deze bevestigd in een email. En nu afwachten tot mijn eerste fotoboek arriveert.

Het resultaat

Op de website wordt aangegeven dat de levertijd 5 werkdagen is. Ik heb het op maandag besteld en kreeg een paar uur na mijn bestelling een email dat mijn fotoboek onderweg was. Helaas klopte dit niet en heb ik het fotoboek de volgend week donderdag ontvangen. Dus als je ook een fotoboek wilt bestellen als bijvoorbeeld een cadeau, houdt rekening met de duur van de levering. Maar het resultaat is prachtig geworden. Het fotoboek is van hoge kwaliteit en heeft een goede afwerking die zo gemaakt is dat de kaft niet snel lost laat. Ik zal dan ook zeker vaker een fotoboek maken.