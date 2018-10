Rod Stewart voor concert naar Amsterdam

Rod Stewart komt op zondag 12 mei 2019 naar de Amsterdamse Ziggo Dome voor een concert. Het concert is in navolging van de release van zijn laatste album Blood Red Roses eind vorige maand. De kaartverkoop hiervoor start aanstaande vrijdag, 26 oktober, om 10:00 uur.

Met zijn kenmerkende stem, stijl en songwriting overstijgt Rod Stewart alle genres uit de muziekgeschiedenis, van rock, folk en soul tot R&B; het maakt hem een van de weinige artiesten die in elk decennium van zijn carriere albums in de top van de hitlijsten heeft gehad. Rod’s shows in 2019 beloven bol te staan van zowel klassiekers als recente hits, allemaal in zijn herkenbare stijl. Als één van de bestverkopende artiesten uit de historie, met meer dan 200 miljoen albums wereldwijd, bevat zijn nieuwe show klassiekers uit zijn gehele glansrijke oevre.

Rod Stewart – Live In Concert

Zondag 12 mei 2019 | Ziggo Dome – Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: vanaf €69,44 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 26 oktober om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).