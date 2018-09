Rode vlaggen die leiden tot twijfels voor je bruiloft

Veel mensen krijgen koude voeten in de aanloop van hun aankomende huwelijk. Dat is in de meeste gevallen normaal, maar het kunnen ook tekenen zijn dat er iets niet klopt aan de relatie. Als je erachter wilt komen waarom je twijfels krijgt en hoe je ervoor kunt zorgen dat je relatie zo soepel mogelijk verloopt voordat je in het huwelijksbootje stapt, zijn hier de vijf rode vlaggen waarop je moet letten.

Geen complimenten

Iedereen wil overspoeld worden met complimenten, vooral van een persoon van wie ze houden. Als je partner je niet elke dag leuke dingen vertelt of je opwekt wanneer je niet lekker in je vel zit, dan zal je je moeten afvragen of het een goed idee is om met iemand te trouwen die je naar beneden haalt in plaats van naar boven.

Wanneer de persoon met wie je een relatie hebt, je voortdurend herinnert aan waarom je een geweldig persoon bent, dan voel je je zelfverzekerder en klaar om de wereld als individu aan te gaan, terwijl je die persoon ook als je ondersteuningssysteem beschouwt.

Wanneer hij constant vergeet te zeggen dat je goed op weg bent in je carrière of je gezondheidsregime – kan dit een teken zijn dat hij jaloers, vergeetachtig en egocentrisch is. Dit kan je ervoor zorgen dat je je afvraagt of hij wel om je geeft of dat hij alleen aan zich zelf denkt, en dat zorgt voor een hoop spanning. Wanneer je met een persoon bent die constant zegt: “Ga je dit dragen?” Of “Waarom probeer je niet meer op die of die te lijken?” Zul je waarschijnlijk koude voeten krijgen als je in paniek raakt over wat hij zal zeggen – of niet zeggen – wanneer hij je op je trouwdag ziet.

Niet veilig voelen

Een van de beste eigenschappen die je in een potentiële partner kunt vinden, is iemand die je een veilig gevoel geeft. Als mensen willen we ons allemaal op ons gemak voelen, wetende dat de persoon met wie we zijn niet probeert te liegen, vreemd te gaan of oneerlijk is. We willen niet bij iemand zijn bij wie we op onze tenen moeten rondlopen, of ons constant afvragen of ze hun koffers gaan pakken en op een dag vertrekken omdat ze geen tekenen van langdurige betrokkenheid tonen. Als je met iemand bent die constant spelletjes speelt, zich onvolwassen gedraagt of zelfs luchtig omgaat met zijn levensplannen en zijn toekomstplannen met jou, kun je pre-bruiloft kriebels krijgen.

Je ogen dwalen rond

Het is prima om een ​​leuke vent in een cafe te zien en naar hem te glimlachen, maar als je merkt dat je constant flirt en graag je nummer wilt geven aan die leuke man die je tegenkomt, ben je waarschijnlijk nog niet klaar om te settelen.

Het vertrouwen is verdwenen

Als je constant de telefoon van je partner controleert en alles wat hij je zegt, ondervraagt, vraag je je wellicht af hoe je toekomst eruit zal zien met iemand waarvan je denkt dat die in de badkamer met zijn secretaresse praat. Elke relatie heeft een fundament dat deze bij elkaar houdt, en als vertrouwen niet een van die pijlers is, is je relatie gedoemd om te mislukken. Het vertrouwen van een persoon zorgt ervoor dat je relatie soepel verloopt en je de onnodige en ongezonde obsessie om elke beweging te volgen achterwege laat. Als het vertrouwen er niet is, kun je besluiten vlak voordat het tijd is om door het gangpad te lopen dat niet te doen.

De relatie heeft werk nodig

Als je weet dat de relatie niet sterk is, maar nog steeds van de persoon houdt en wilt dat deze werkt, kan het zien van een professional je helpen deze momenten die je met elkaar hebt te overwinnen. Als de therapie niet werkt of als je er geen zin in hebt om je relatieproblemen op te lossen, wil er je misschien niet aan beginnen te trouwen met iemand die een boodschappenlijstje bij zich heeft met fouten die je helemaal tot het uiterste drijven.