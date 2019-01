Het controleren van schermtijd leidt tot meer schermtijd bij kinderen

Je kind extra tijd op de iPad geven voor goed gedrag is volgens een nieuwe studie misschien niet het beste idee. Onderzoekers hebben ontdekt dat kinderen, waarvan de ouders de schermtijd als beloning geven of intrekken als straf, meer tijd op een smartphone, tablet, computer of voor de televisie doorbrengen dan kinderen van wie de ouders dat niet doen. De studie onderzocht de impact van opvoeding praktijken op de hoeveelheid tijd die jonge kinderen doorbrengen voor schermen. De studie omvatte 62 kinderen tussen de 18 maanden en 5 jaar en 68 ouders.

In het kader van de studie werden aan ouders vragen gesteld over hoe zij de schermtijd van hun kinderen in de gaten houden, wanneer kinderen de schermtijd mogen gebruiken en of de ouders tijd doorbrengen voor een scherm rond hun kinderen. Uit de resultaten blijkt dat kinderen gemiddeld op weekdagen bijna een uur en een half voor een scherm zitten en in het weekend iets meer dan twee uur per dag. Ouders spenderen twee uur per dag gemiddeld voor een scherm gedurende de week en iets meer dan twee en een half uur per dag in het weekend.

De hoeveelheid schermtijd van kinderen werd beïnvloed door een aantal factoren, waaronder of ouders schermtijd gebruiken als beloning. Uit het onderzoek bleek dat een meerderheid van de ouders rapporteerde over het gebruik van schermtijd als een manier om gedrag te controleren, vooral in het weekend. Dit resulteerde in kinderen die gemiddeld 20 minuten meer per dag doorbrengen in het weekend voor een scherm.

Als ouders tijd doorbrengen voor een scherm wanneer ze bij hun kinderen zijn, hadden de kinderen ook een grotere hoeveelheid schermtijd. Dit was meer uitgesproken toen de moeder degene was die tijd doorbracht voor een scherm.

Ten slotte ontdekte de studie dat kinderen, die tijdens de maaltijden schermtijd werden toegestaan, ook meer tijd hadden voor een scherm.