Een schilderij of poster cadeau geven? Zo kies je het juiste werk!

Heb je binnenkort een verjaardagsfeest of een bruiloft en heb je geen idee wat voor een cadeau je moet geven? Een schilderij of poster is een perfect cadeau, want het is zowel persoonlijk als origineel. Het kan echter lastig zijn om een exemplaar voor iemand anders uit te kiezen. Hij of zij moet het werk natuurlijk wel mooi vinden, want het is wel de bedoeling dat het opgehangen wordt! Hieronder lees je hoe je een cadeau kiest waarmee je de spijker op zijn kop slaat.

Wie is de gelukkige?

Ten eerste is het belangrijk dat het werk bij de toekomstige eigenaar past. Misschien heb je het geluk dat je hem of haar al jaren kent. In dat geval weet je misschien al wat bijvoorbeeld de lievelingskleur is of van welke stijl hij of zij houdt. Probeer zoveel mogelijk details te weten te komen die je zouden kunnen helpen bij het uitkiezen van het juiste werk. Graaf in je geheugen om een verre herinnering naar boven te halen of raadpleeg vrienden en familie. Wie weet heeft iemand de gouden tip waarmee je zeker weet dat het cadeau in de smaak zal vallen.

Wat is de gelegenheid?

Ter welke gelegenheid geef je het cadeau? Gaat de ontvanger trouwen? Misschien kun je een bepaald kleurenpalet hieraan koppelen. Voor spetterende kleuren, zou je hier eens een kijkje kunnen nemen. Gaat hij of zij verhuizen? Kijk eens naar schilderijen waarop architectuur is afgebeeld of misschien wel een gezellige Jan Steen-achtige huiskamer. Het hoeft natuurlijk niet te letterlijk, maar het kan een handige bron van inspiratie zijn. Daarnaast zal het werk een vrolijke herinnering oproepen wanneer het eenmaal hangt.

Waar komt het te hangen?

En misschien weet je al waar het eenmaal komt te hangen! Mocht dit het geval zijn, hou dan rekening met de omgeving. Misschien weet je het nog niet zeker, maar kun je wel een perfecte plek bedenken. Bijvoorbeeld die lege plek boven de bank of het net verbouwde toilet met lege witte muren. Probeer in dit geval een werk te kiezen dat aansluit op de rest van het interieur. Tip: Laat de afmetingen van het werk corresponderen met de muren om de ruimte groter te laten lijken, voor meer tips kun je hier terecht.

Natuurlijk kun je nooit zeker weten of het werk precies is waar de ontvanger van had gedroomd, maar met bovenstaande tips ben je waarschijnlijk op de goede weg. Een laatste tip die vaak vergeten wordt kan het helemaal afmaken: vergeet de lijst niet! Een lijst geeft vaak net dat beetje extra. Een poster lijkt er luxer door en een schilderij krijgt meer grandeur. Zie het als de cadeauverpakking, maar dan permanent!