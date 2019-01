Schommelbeweging verbetert de slaap en het geheugen

Iedereen die ooit een klein kind in bed heeft gestopt of in een zacht wiegende hangmat, zal weten dat een wiegende beweging het gemakkelijker maakt om in slaap te vallen. Nu bewijst een nieuwe studie uitgevoerd bij jonge volwassenen, de brede voordelen van een schommelende beweging tijdens de slaap. In feite toont de studie bij mensen aan dat schommelen niet alleen leidt tot een betere slaap, maar ook tot geheugenconsolidatie tijdens de slaap.

De onderzoekers hadden eerder al laten zien dat continu schommelen tijdens een dutje van 45 minuten mensen hielp sneller in slaap te vallen en beter te slapen. In de nieuwe studie wilden ze de effecten van het schommelen op slaap en de bijbehorende hersengolven gedurende de nacht verkennen.

De onderzoekers wierven 18 gezonde jonge volwassenen in om in het laboratorium slaapmonitoring te ondergaan. De eerste nacht was bedoeld om ze te laten wennen aan het slapen daar. Daarna bleven ze nog twee nachten – één slapend op een zachtjes wiegend bed en de ander op een identiek bed dat niet bewoog.

Uit de gegevens bleek dat deelnemers sneller in slaap vielen tijdens het schommelen. Eenmaal in slaap brachten ze ook meer tijd door met niet-snelle slaap in de oogbeweging, sliepen ze dieper en werden ze minder wakker.

Vervolgens wilden de onderzoekers weten hoe die betere slaap het geheugen heeft beïnvloed. Om de geheugenconsolidatie te beoordelen, bestudeerden de deelnemers woordparen. De onderzoekers maten vervolgens hun nauwkeurigheid in het herinneren van die gepaarde woorden in een avondsessie vergeleken met de volgende ochtend toen ze wakker werden. Ze ontdekten dat mensen het beter deden tijdens de ochtendtest toen ze tijdens het slapengaan wiegden.

Verdere studies hebben aangetoond dat schommelen invloed heeft op hersenoscillaties tijdens de slaap. Ze zagen dat de schommelende beweging een meesleuren veroorzaakte van specifieke hersentrillingen van niet-snelle oogbewegingsslaap (langzame oscillaties en spillen). Als gevolg hiervan hielp de continue schommelende beweging om de neurale activiteit in de thalamo-corticale netwerken van de hersenen te synchroniseren, die een belangrijke rol spelen in zowel slaap- als geheugenconsolidatie.