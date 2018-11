Security tips voor e-mailbeveiliging bij bedrijfsinformatie

De meesten van ons brengen een aanzienlijk deel van onze werkdag door met het verzenden van of reageren op e-mails. Naarmate het aantal e-mails groeit, neemt ook het aantal e-mailbedreigingen toe. Terwijl hackers steeds vaardiger worden, werken beveiligingsprofessionals hard om het tempo bij te houden. E-mail blijft echter een belangrijk kwetsbaar gebied. Deze eenvoudige e-mailbeveiligingstips kunnen jou en je bedrijf heel wat frustratie besparen.

1. Wees bewust van veelvoorkomende phishing-programma’s

Cybercriminelen gebruiken steeds geavanceerdere tactieken om persoonlijke informatie van gebruikers te verzamelen door phishing-e-mails te verzenden die afkomstig lijken te zijn van vertrouwde bronnen. Een e-mail bijvoorbeeld van je bank of een leverancier waar je een account hebt, kan je vragen je wachtwoord of creditcardgegevens te verifiëren.

Rode vlaggen om op te letten, zijn onder meer:

• Berichten die om persoonlijke informatie vragen, inclusief burgerservicenummers of wachtwoorden. Vaak geven deze e-mails aan dat de vermeende afzender problemen heeft met je account. Een legitieme bron zal je nooit om je wachtwoord vragen.

• E-mails gemarkeerd als “Dringend”.

• Slechte grammatica of schrijven.

• Gebruik van financiële termen in het onderwerp (betaling, factuur, etc.)

• Hyperlinks – Plaats altijd de muisaanwijzer op een hyperlink om de daadwerkelijke URL te bekijken voordat je op de koppeling klikt. Zoek naar spelfouten in links die anders legitiem lijken.

• Bijlagen: open het bestand niet als je geen bijlage verwacht of als iets anders lijkt dan normaal.

Volg nooit blindelings de instructies in een e-mail, hoe overtuigend de schrijver ook mag klinken. Wees altijd achterdochtig en verifieer de bron wanneer je iets ongewoons tegenkomt.

2. Houd zakelijke en persoonlijke e-mail gescheiden

Vergeet niet dat je zakelijke e-mail niet van jou is. Het hoort bij het bedrijf. Voor je eigen privacy en voor de veiligheid van het bedrijf, reserveer je je zakelijke e-mailaccount voor zakelijke communicatie. Houd een apart e-mailaccount bij voor persoonlijk gebruik en zorg ervoor dat je voor elk account een uniek wachtwoord maakt. Het opnieuw gebruiken van wachtwoorden tussen accounts maakt je kwetsbaar voor hackers.

3. Deel verstandig

Ondanks wat je moeder je heeft geleerd, is delen niet altijd het beste idee. Als het om bestanden gaat, denk goed na voordat je die link e-mailt. Deel alleen de informatie die moet worden gedeeld en alleen met de mensen die het moeten gebruiken. Controleer je gedeelde mappen regelmatig. Informatie die vorige maand geldig was, is vandaag misschien niet meer geldig.



Wees extra voorzichtig met vertrouwelijke informatie. Als je lang op de knop drukt, kom je misschien in de verleiding om creditcardgegevens naar een leverancier of je burgerservicenummer te e-mailen naar Human Resources. Weersta de verleiding. On-versleutelde e-mail is niet de plaats voor gevoelige persoonlijke of financiële informatie.

4. Controleer het e-mailadres van het doel

In combinatie met verstandig delen, neem even de tijd om te vertragen en verifieer het e-mailadres voordat je op verzenden klikt. Al te vaak vertrouwen gebruikers te veel op snelle opzoekingen. Neem bijvoorbeeld een medewerker die klanten met vergelijkbare namen heeft. Het zou gemakkelijk zijn om per ongeluk een vertrouwelijke e-mail te sturen naar Jimmy Jansen die eigenlijk bedoeld was voor Jim Janssen.