Seksistische mannen onderschatten hun macht in relaties

Heteroseksuele mannen met een seksistische houding kunnen onderschatten hoeveel macht ze daadwerkelijk hebben in hun relaties, wat zou kunnen leiden tot verhoogde agressie naar hun vrouwelijke partners, volgens nieuw onderzoek. De onderzoekers concentreerden zich op hoe vijandig seksisme machtsdynamiek in relaties vormgeeft en hoe mannen en vrouwen die dynamiek ervaren. De studie omvatte 1.096 heteroseksuele mannen en vrouwen in vier experimenten.

Deelnemers waren allemaal in relaties; 590 van hen waren echtparen. In elk experiment voltooiden de mannen en vrouwen enquêtes over hun dagelijkse interacties die seksistische houding, percepties van autonomie, agressie, de invloed van het gedrag of de meningen van hun partner, tevredenheid van relaties en veiligheid evalueerden. Eén experiment omvatte een video-opgenomen gesprek met paren over hun ernstigste conflict. Een andere was uitsluitend gericht op jonggehuwden, en een andere op ouders. Hoewel elk experiment iets anders was, waren de resultaten over de hele linie hetzelfde.

Mannen die meer vijandige seksistische opvattingen toonden, voelden dat ze minder macht hadden in hun relaties, terwijl hun belangrijke andere anders dachten, en die mannen waren agressiever tegenover hun partners door kritisch of onaangenaam te zijn.

De studie onderzocht ook vrouwen met vijandige seksistische opvattingen, of de overtuiging dat mannen beter geschikt zijn voor krachtige posities in de samenleving en dat vrouwen de macht van mannen moeten ondersteunen. De onderzoekers ontdekten dat deze vrouwen minder verlangen naar macht hadden in hun relaties.