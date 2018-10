Selfies: een zegen of een vloek?

De volgende keer dat je aan de rand van een klif of bij een waterval staat, moet je voorzichtig zijn voordat je een snelle selfie maakt. Het kan het laatste zijn wat je doet. Wereldwijd zijn er meer dan 250 mensen overleden tijdens het nemen van selfies in de afgelopen zes jaar, volgens een nieuwe studie. De studie analyseerde de nieuwsverslagen van 259 selfie-gerelateerde sterfgevallen van oktober 2011 tot november 2017. Verdrinking, transport en vallen vormen de belangrijkste redenen voor sterfgevallen veroorzaakt door selfies. Ook werden redenen voor sterfgevallen als gevolg van selfie als risicovol gedrag of niet-risicovol gedrag geclassificeerd. Riskant gedrag zorgde voor meer sterfgevallen en incidenten door selfies dan niet-risicovol gedrag. Het aantal sterfgevallen bij vrouwen is minder als gevolg van risicovol gedrag dan niet-risicovol gedrag, terwijl het ongeveer drie keer meer bij mannen is.

Hoewel uit het onderzoek bleek dat India het grootste aantal sterfgevallen onder alle landen heeft, zijn er ook meerdere meldingen van fatale selfie-incidenten afkomstig uit Rusland, de Verenigde Staten en Pakistan. De studie rapporteert 259 sterfgevallen als gevolg van selfie sterfgevallen in 137 incidenten.