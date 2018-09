Sieraden en vrouwen, het blijven magneten

Vrouwen houden van sieraden. Niet alleen omdat ze mooi zijn, ons zelfverzekerd maken en symbool staan voor vrouwelijkheid, maar ze kunnen ook elke outfit naar een hoger niveau tillen. Een sieraad gaat bovendien langer mee dan kleding. Want mode verandert voortdurend. Wat nu stijlvol is, kan het volgende jaar not done zijn. Ook smaak verandert. Het waardevolle aan sieraden is dat er vele stijlen zijn die tijdloos zijn en daardoor lang meegaan. Maar welke sieraden zijn dat dan? We zetten ze hier op een rij.

Een minimalistisch horloge

Een horloge mag niet ontbreken in je sieradendoos. Het is een van de meest klassieke en functionele sieraden om te bezitten. Investeer in een horloge wat tijdloos is, zodat deze lang mee kan gaan. Een minimalistisch design is hiervoor de oplossing. Deze gaan in tegenstelling tot grote, trendy horloges nooit uit de mode.

Een elegante ketting

Een elegante ketting kan altijd, of het nou een lang of een kort model is. Draag het alleen, zet er je favoriete hanger aan of draag meerdere kettingen op elkaar om een casual look te creëren.

Eenvoudige, stijlvolle armbanden

Of je nu kiest voor een zilveren armband of een gouden, een eenvoudige, stijlvolle armband mag je zeker niet vergeten. Je kunt deze elke dag dragen, wat voor gelegenheid dan ook. Tip: combineer meerere armbandjes met elkaar voor wat extra arm-candy.

Edelsteen oorbellen

Oorbellen met edelsteen mogen niet in de sieradendoos van elke vrouw ontbreken. Binnen enkele seconden voegen ze glamour en elegantie toe aan je outfit. Het beste van alles is dat ze zo minimaal ontworpen zijn dat ze elke vrouw een mooie klassieke look geven.

Verschillende ringen

Verschillende, modellen ringen hebben we allemaal nodig. Dit geldt vooral als je niet echt iemand bent die van armbanden houdt. Kleine, eenvoudige ringen zien er mooi uit als je ze op de juiste manier draagt. Maar ook een grote, statement-ring kan ook op zijn tijd, als je de rest van je outfit minimaal houdt. Bedenk wat het beste past bij jouw stijl en persoonlijkheid, en waar je je het meest comfortabel bij voelt.

Als jij ook je bestaande sieradencollectie wilt uitbreiden, kijk dan eens op My-jewellery.com waar je zeker iets van je gading zult vinden.