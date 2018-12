Single? Er is nog hoop op een date voor de Kerst!

De feestdagen zijn het moment om tijd door te brengen met familie, vrienden en je lover. Voor de singles die het vooruitzicht hebben op het kerstdiner zonder date aan tafel, is er goed nieuws. Zo blijkt uit een onderzoek van Lexa. Bijna een kwart (23%) van de singles staat ervoor open om binnen één maand na de eerste date al samen Kerst te vieren. Bij de heren geeft 1 op de 3 aan zonder blikken of blozen aan te schuiven bij de schoonouders aan tafel. Er is dus nog tijd om die ene leuke kerstdate te vinden!

It’s the most wonderful time of the year! Voor ruim de meerderheid (70%) van de singles gaat dit op. Opvallend is wel dat het percentage singles dat de feestdag viert afneemt met de jaren in leeftijd. 87% van de 18 tot 24 jarigen viert Kerst ten opzichte van slechts de helft van de vijftigplussers. Maar er is geen reden meer voor singles -van welke leeftijd dan ook- om de feestdagen aan zich voorbij te laten gaan, want er is dus nog hoop op een kerstdate zo blijkt uit het onderzoek! Een kwart van de singles schuiven hun nieuwe liefde niet onder stoelen of banken, maar nemen hun nieuwe vlam maar wat graag mee naar het kerstdiner. Onder de ondervraagde mannen gaf 1 op de 3 aan de feestdagen met zijn nieuwe lover door te willen brengen.

De feestdagen bevatten alle ingrediënten voor een happy ending:

Lekker eten – voor 39% van de singles geldt dat lekker eten hen in the mood brengen

Vakantiestemming – bij 1 op de 3 singles zorgt de vakantiestemming ervoor dat ze meer zin hebben

Cadeau’s – Een presentje doet voor 13% van de singles de truc

Alcohol – 1 op de 3 singles geeft aan meer zin in seks te krijgen van alcohol

Wanneer je last-minute je nieuwe vlam gevonden hebt, vergeet dan niet een christmas gift voor je lover te kopen. Bij de heren verwacht 1 op de 3 een kleinigheidje. De dames hebben minder verwachtingen, slechts 1 op de 5 vrouwen verwacht een kerstcadeau binnen een maand na de eerste date.