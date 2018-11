Single vrouwen bevriezen hun eieren om ‘paniek ouderschap’ te voorkomen

De meeste single vrouwen die hun eieren bevriezen om niet-medische redenen doen dit om ‘paniek ouderschap’ te voorkomen (het aangaan van onverstandige relaties om een ​​genetisch gerelateerd kind te hebben), blijkt uit een nieuwe studie.

De onderzoekers interviewden 31 vrouwen die hun eieren hadden ingevroren om ‘sociale’ redenen. Van de deelnemers, waarvan 84 procent alleenstaand was, werd gevraagd waarom ze ervoor hadden gekozen om dit te doen, hoe ze de ervaring vonden en welke informatie ze kregen over de kans om uiteindelijk een levende bevalling met bevroren eieren te krijgen.

Voor de meerderheid was het ontbreken van een partner of het hebben van een partner die zich niet wilde inzetten voor het vaderschap de meest voorkomende reden voor het bevriezen van eieren. Sommigen beschreef het proces als een ‘einde op zichzelf’, gaf hen meer ‘adem-tijd’ en nam de druk weg om een ​​geschikte partner te vinden.

Velen beschreven hoe ze hoopten dat ze nooit hun bevroren eieren hoefden te gebruiken en gaven in plaats daarvan blijk van een verlangen om op een natuurlijke manier samen te leven met een toekomstige partner. Verscheidene rapporteerden ook dat ze het proces emotioneel moeilijk vonden omdat ze hun eieren fundamenteel niet wilden invriezen. In plaats daarvan hadden ze liever het moederschap nagestreefd met een betrokken partner.

Verontrustend genoeg bleek de informatie die beschikbaar was voor vrouwen die hun eieren wilden invriezen ontoereikend. Bijna alle vrouwen zeiden dat de klinieken die ze benaderden niet in staat waren om een ​​schatting te geven van de kans op een toekomstige levende geboorte met hun bevroren eieren. Er was een gebrek aan gedetailleerde besprekingen met artsen over post-bevriezingsprocessen en -resultaten, en de vrouwen, van wie de gemiddelde leeftijd op het moment van bevriezing 37 was, kregen geen kliniek- of leeftijdsspecifieke informatie.

Met stijgende aantallen vrouwen die het bevriezen van eieren overwegen, met name in Europa, eisen de auteurs van het onderzoek dat er meer wordt gedaan om vrouwen te ondersteunen die dit proces doormaken.

Dr. Baldwin zei: “Hoewel het aantal vrouwen dat hun eieren invriest nog steeds klein is, overwegen veel meer nu deze optie als een manier om het tijdsverloop te verlengen dat ze hebben om genetisch moederschap na te streven. Klinieken die deze technologie leveren, hebben de verantwoordelijkheid om geïnformeerde beslissingen te ondersteunen – door vrouwen die vragen over het invriezen van eieren te voorzien van gedetailleerde informatie over de kans op een bevalling die specifiek is voor hun leeftijd bij bevriezing.

“Bovendien moeten vrouwen op de hoogte worden gehouden van de kosten en risico’s, evenals van de fysieke en emotionele eisen van het invriezen van eieren en eventuele toekomstige IVF-behandelingen.

“Klinieken moeten zich ook bewust zijn van de specifieke emotionele behoeften van vrouwen die een eicel bevriezen, die meer kans lopen dan IVF-patiënten om dit onzekere en dubbelzinnige proces te ondernemen zonder de steun van een partner.”